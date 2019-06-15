نسخة النجوم المتوهجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم مباريات هذه البطولة المتخمة بنجوم بارزين ومنهم ميسي إلى جانب البرازيليين: جابرييل جيسوس وكوتينيو، والأوروغوياني لويس سواريز، والكولومبي خاميس رودريجيز.

وضاعف غياب نيمار من المسؤولية الواقعة على عاتق لاعبي المنتخب البرازيلي، وفي مقدمتهم داني ألفيش الذي يحمل شارة قيادة الفريق، وكذلك كوتينيو وروبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي، وجابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

وتشهد البطولة الحالية الضلع الثالث في خط هجوم برشلونة (إلى جانب ميسي وكوتينيو) وهو لويس سواريز نجم منتخب أوروجواي حامل اللقب.

كما تشهد هذه النسخة من كوبا أمريكا عدداً كبيراً من النجوم العالميين؛ مثل: سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني.

كما تشهد صفوف منتخب أوروجواي أكثر من لاعب مميز من أصحاب الخبرة الكبيرة؛ مثل: المهاجم إدينسون كافاني والمدافع دييجو جودين.

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وإلى جانب خاميس في المنتخب الكولومبي، يخوض راداميل فالكاو جارسيا فعاليات هذه النسخة؛ بهدف السطوع مجدداً، بعد موسم متواضع مع ناديه.

ويخوض المنتخب البرازيلي فعاليات البطولة تحت قيادة المدرب الوطني تيتي وفي ظل وجود عدد من اللاعبين قد لا يحالفهم الحظ للاستمرار في صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة؛ لكبر سنهم وفي مقدمتهم المخضرم تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان، وداني ألفيش زميله في نفس الفريق، وجواو ميراندا وفيليبي لويس.

كما ينتظر أن يقدم منتخبا كولومبيا وتشيلي المزيد من الإثارة والقوة لهذه البطولة، لا سيما بعد فوز منتخب تشيلي باللقب في كل من النسختين الماضيتين خلال عامي 2015 و2016.

ويضم منتخب تشيلي بين صفوفه العديد من النجوم البارزين مثل: أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال وجونزالو خارا.

كما تضم باقي المنتخبات المشاركة عدداً من النجوم البارزين؛ مثل: الإكوادوري لويس أنطونيو فالنسيا والبيروفي باولو جيريرو، والياباني شنجي أوكازاكي.