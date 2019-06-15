شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات ضمن «الفئة الأولى» في تصفيات مونديال 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حل منتخب الإمارات الوطني في المركز السادس قارياً وال67 عالمياً وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يوم أمس، وجاء المنتخب السعودي سابعاً آسيوياً وال69 عالمياً،

وعلى صعيد القارة الآسيوية، حافظت إيران على وجودها بالمركز الأول، بينما جاء منتخب الإمارات في المركز السادس قارياً وال67 عالمياً، وحلت السعودية بالمرتبة السابعة آسيوياً وال69 عالمياً.

وتصدر المنتخب الإيراني التصنيف القاري برصيد 1518 نقطة، مقابل 1496 نقطة لمنتخب اليابان الوصيف، في الوقت الذي جاء المنتخب الكوري ثالثاً والأسترالي رابعاً.

أما على مستوى التصنيف العالمي، فقد واصل منتخب بلجيكا التربع على قمة الترتيب العام للتصنيف، ويتقدم على المنتخب الفرنسي الذي حل وصيفاً في الترتيب لكن مع تأخر بفارق 28 نقطة عن المتصدر.

واستمر منتخب البرازيل في موقعه بالمركز الثالث (1681 نقطة)، والمنتخب الإنجليزي رابعاً، بينما استطاع منتخب البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو القفز إلى المركز الخامس مستفيداً من فوزه بلقب بطولة كأس دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى التي أسدل الستار عليها الأسبوع الماضي بفوز كتيبة المدرب سانتوس باللقب الأول في النسخة الجديدة من المسابقة الأوروبية.

أما على صعيد القارة الإفريقية، فقد واصل المنتخب السنغالي التربع على قمة الترتيب، حيث تواجد في المركز الثاني و22 عالمياً، وتقدم «أسود التيرانغا» على منتخب تونس الذي حل ثانياً بينما جاءت نيجيريا والمغرب في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وحل المنتخب المصري الذي يستعد لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية في المركز الثامن إفريقياً و58 عالمياً، بينما حل منتخب الجزائر في المركز ال12 إفريقيًا وال68 عالميًا.

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تصفيات آسيا

على الجانب الآخر، صدر التصنيف الآسيوي الخاص بالمنتخبات المشاركة في التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وحل منتخب الإمارات الوطني في التصنيف الأول ضمن المنتخبات التي ستشارك في التصفيات المونديالية التي ستنطلق في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وحلت منتخبات إيران واليابان وأستراليا وقطر والسعودية والصين ومعهم الإمارات ضمن التصنيف الأول، في القرعة التي ستسحب الشهر المقبل لتحديد شكل التنافس القاري من أجل بلوغ مونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

أما منتخبات التصنيف الثاني فستكون: العراق - أوزبكستان- سوريا- لبنان- عمان- قيرغزستان- فيتنام- الأردن.

وجاء في التصنيف الثالث منتخبات: فلسطين- الهند- البحرين- تايلاند- طاجكستان- الصين تايبيه- الفلبين- كوريا الشمالية.

وحل المنتخب الكويتي أول منتخب من عرب القارة الصفراء يتأهل إلى نهائيات مونديال إسبانيا 82، في التصنيف الرابع مع اليمن وتركمانستان وميانمار وأفغانستان وماليزيا وهونج كونج وجزر المالديف.

وحل في التصنيف الخامس والأخير منتخبات اندونيسيا وسنغافورة ونيبال وبنجلادش ومنغوليا وغوام وسيريلانكا وكمبوديا.

الجدير بالذكر أن الاتحاد القاري أجرى في مستهل يونيو/ حزيران الحالي تصفيات تمهيدية من أجل تحديد هوية المنتخبات التي ستدخل القرعة التي ستسحب في الدوحة الشهر المقبل، لتحديد مسار المنتخبات نحو الوصول إلى الحلم القاري الكبير.