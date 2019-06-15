الفجيرة يفاوض 4 مدربين لخلافة مسفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يفاوض نادي الفجيرة أربعة مدربين لاختيار الأفضل لقيادة «الذئاب» في الموسم الكروي الجديد الذي يشهد استمرار الفريق في دوري الخليج العربي، وأبرز المدربين المرشحين لخلافة المدرب الوطني عبدالله مسفر الذي انتهى عقده مع الفريق الفجراوي هم الصربي جوران، والمغربي عموتة بجانب الثنائي التونسي يوسف الزواوي ومواطنه البياوي، ومن المنتظر أن يحسم النادي ملف المدرب في غضون الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الفجيرة أنهى ارتباطه بالثنائي الأجنبي الفرنسي عمر كوسوكو والبرازيلي صاموئيل روزا المعار من نادي النصر، فيما أبقى على الجزائري محمد بن يطو الذي يمتد عقده مع الفريق لموسمين بجانب البرازيلي غابريال، كما نجح الفجيرة في ضم الظهير الأيسر أحمد الزيودي القادم من فريق العروبة كأولى صفقات «الذئاب» للموسم الجديد.