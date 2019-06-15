الأمم المتحدة تشيد بنجاح الإمارات في تنظيم الألعاب العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد «مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وشارك فيه عدد كبير من وزراء الدول الأعضاء والمندوبين الدائمين وممثلين عن مجالس الإعاقة في تلك الدول، بالنجاح الكبير والمبهر لدولة الإمارات خلال تنظيمها للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذي احتضنه العاصمة الإماراتية أبوظبي مارس 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشهد مشاركة 200 دولة وهو أكبر عدد للدول تشهده ألعاب عالمية.

جاءت التحية والإبهار عقب حديث لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتية الشيخة شيخة القاسمي عن دور الرياضة في تغيير حياتها، ومشاركتها في الألعاب العالمية التي أقيمت في أبوظبي، وشعورها بتغير كبير في نظرة المجتمع لها ولأقرانها قبل وأثناء الألعاب، وما أحدثته الألعاب حراك مجتمعي سواء في المدارس أو الأندية، وفى أي مكان يتواجد فيه ذوو الإعاقة الفكرية.

وقال المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي: «سنظل نفخر ولسنوات طويلة بما حدث على أرض الإمارات قبل وأثناء الألعاب العالمية، وإن إبهار العالم لم يأت من فراغ في أول حدث أولمبي تشهده إحدى دول الشرق الأوسط ومن أي نوع، حيث قدمت أبوظبي للعالم نموذجاً رائعاً على الاهتمام بذوي الإعاقة الفكرية، وإن أهم ما ساهم في تحقيق هذا النجاح والإبهار هو الدعم الحكومي اللامحدود والمشاركة الشعبية الكبيرة، وما خلفه من إرث رائع سيستمر ولسنوات طويلة، الأمر الذي دعا عددا كبيرا من دول العالم للاطلاع على التجربة الإماراتية من أجل نقلها، لأن الألعاب لم تقف عند إقامتها في فترة محددة، بل امتد إلى إصدار قوانين، وإطلاق مبادرات، واستمرار قوه الدفع الإنساني الذي خلفته هذه الألعاب، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً تحقق للأولمبياد الخاص الدولي، وانطلق من أحد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».