شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يغزو أكبر مدينة في كندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج الآلاف من جماهير تورونتو رابتورز إلى شوارع المدينة الأكبر في كندا، وعاصمة مقاطعة أونتاريو، في فرحة عارمة؛ بعدما نجح فريقهم في الظفر بلقب الدوري.

تجمع الآلاف من المشجعين، وهم يرتدون القمصان والقبعات الحمراء والسوداء لنادي رابتورز، في الحانات في جميع أنحاء المدينة؛ لمشاهدة أكبر مباراة في تاريخ كرة السلة في كندا.

ومع صافرة النهاية، اجتاح الآلاف ساحة يونج-دونداس، وهم يهتفون «نحن الشمال»، وهي صيحة حاشدة لفريق تورنتو الموجودة أيضاً في العديد من الأعلام التي رفعها المشجعون.

وقال أحد المشجعين حسين أسومة «أشعر أنني بحالة رائعة حقاً، لقد كنت أنتظر هذه اللحظة طيلة حياتي».

وقال أوين كارتر (20 عاماً) متحمساً «إنه لأمر مجنون، لم أر شيئاً مماثلاً منذ أن عشت هنا. إنها لعبة رائعة، كانت الأدوار النهائية مجنونة ! لقد أظهرنا أنه يمكننا اللعب ضد أي فريق».

وتم إطلاق الألعاب النارية وغنت الجماهير «نحن الأبطال»؛ احتفالاً بالفوز، وتبادلت الجماهير العناق والرقص وشعارات «هيا رابتورز».

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وقال برندان سترينغر: (24 عاماً) «إنه أمر رائع. لم أر قط فريقاً من تورونتو يفوز بهذا اللقب»، مضيفاً: «يأتي الناس من جميع أنحاء العالم؛ للعيش هنا في كندا، وهذا المساء اتحدنا جميعاً. من المهم جداً بالنسبة لي أن أرى مدينتي سعيدة».

في الأيام الأخيرة، اكتست أكبر مدينة في كندا ألوان رابتورز الحمراء، من متحف إيه جي أو (معرض الفنون في أونتاريو) إلى الساحة الشهيرة في تورونتو «نايثان فيليبس» بالقرب من قصر المدينة.

وارتدى عمدة تورنتو جون توري لهذه المناسبة سترة تحمل شعار رابتورز.

وتفاعل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بسرعة مع تتويج رابتورز بتغريدة في حسابه على «تويتر»، قائلاً:«هكذا نفعل في الشمال»، أرفقها بشعار وتعويذة الفريق.

وفضلاً عن «جوراسيك باركس» (مناطق المشجعين) التي أعدت في مختلف أنحاء مدينة تورونتو، تدفق المشجعون من جميع أنحاء البلاد إلى شوارع المدن الكندية الكبرى.

من هاليفاكس (شرقاً) إلى فانكوفر (غرباً) مروراً بمونتريال (شرقاً) ووينيبيغ (وسط)، استمتع عشرات الآلاف من المشجعين بإيقاع مباراة مثيرة دخلت تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.