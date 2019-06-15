شكرا لقرائتكم خبر عن علي صالح: اختياري لقائمة الأبيض دفعة معنوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لم يكن الموسم المنقضي بقدر الطموحات بالنسبة لناد كبير بحجم الوصل، حيث كان الموسم 2018-2019 الأسوأ ل(الإمبراطور) في عصر الاحتراف، حيث عانى الفريق كثيراً عدم الاستقرار الفني خاصة قيادته من ثلاثة مدربين مختلفين ومن مدارس كروية مختلفة.

أظهر الوصل في المقابل بعض النجوم الشباب الذين يمثلون المستقبل المشرق للنادي كان في مقدمتهم الموهوب علي صالح الحاصل على لقب أفضل لاعب شاب بدوري الخليج العربي،حيث إنه سجل 5 أهداف بالدوري كان أهمها هدفه الذي ضمن انتصار الوصل على الشارقة والذي حرم «الملك» من الفوز بلقب الدوري من دون هزيمة.

عرف علي صالح طريقه إلى أبواب القلعة الصفراء عندما كان في السابعة من عمره، بعد أن انتقل من اللعب مع أصدقائه في الحي إلى ملاعب الإمبراطور في زعبيل، ليتدرج في جميع المراحل السنية حتى أصبح اليوم نجماً بارزاً يشار إليه بالبنان.

ويبدو أن اللاعب الموهوب صاحب ال 19 عاماً لديه الثقة من أجل مساعدة فريقه بالموسم الجديد، وأكد في مقابلة مع موقع (360 سبورت) الإلكتروني، أنه يعد الجميع بأن يكون الفريق أفضل العام المقبل، معتبراً أن الروماني لورينت ريجيكامب من المدربين المميزين الذين لديهم الخبرة ويعامل اللاعبين بشكل مميز وخصوصاً الشباب وسيظهر ذلك الأمر على مردود الفريق الموسم المقبل.

وعن حصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري، أعرب علي صالح عن شكره لزملائه اللاعبين، وقال: «بالتأكيد ستكون دفعة معنوية قوية بالنسبة لي خلال الموسم المقبل وتجعلني أعمل كثيراً لتطوير مستواي، وتحفزني لتحقيق البطولات مع المنتخب ونادي الوصل الموسم المقبل».

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وعن اختياره في قائمة المنتخب الأول قال «إنه شرف كبير للغاية أن تمثل منتخب بلدك ودفعة معنوية وبالتأكيد أتمنى أن أكون إضافة كبيرة ضمن لاعبي (الأبيض) وهذا سيكون شيئاً إيجابياً ودعماً بالنسبة لي».

وامتدح علي صالح زميله البرازيلي كايو كانيدو المنتقل إلى نادي العين وقال إنه من اللاعبين المميزين وذو شخصية كبيرة وتواجد معهم في النادي منذ خمس سنوات، وقال: سنفتقد كايو لأنه كان قائداً لنا داخل وخارج الملعب، ورحيله عن الوصل خسارة بالنسبة لنا، وهذه كرة القدم ولاعبو الوصل قادرون على تحقيق النتائج الإيجابية بغض النظر عما يحدث من متغيرات.

واعتبر نجم الوصل الشاب أن خلفان مبارك لاعب فريق الجزيرة وصاحب الأكثر صناعة للأهداف، حيث صنع 12 هدفًا، لاعب ذكي للغاية ودائماً يرى الهجمات والكرة بشكل مختلف عن الآخرين لذلك استحق جائزة أفضل لاعب إماراتي، وعن أفضل لاعب أجنبي البرازيلي إيجور كورنادو لاعب الشارقة، قال انه من أسباب الإنجاز الذي حققه صناعة وتسجيل الأهداف.

ويرى علي صالح أن وضع اللاعبين في الإمارات ممتاز للغاية من حيث تعامل وثقافة وتواجد الأهل وهذا يجعلهم في وضعية ممتازة، وبالاضافة إلى ان الرواتب جيدة بالنسبة لهم، والجميع في حالة ارتياح، لذلك ليس هناك تفكير بالاحتراف في أوروبا بالرغم ان العديد من اللاعبين يمتلكون إمكانيات رائعة للغاية، وذكر لاعب الوصل ان المصري محمد صلاح لاعب كبير ويلعب في واحد من أقوى الدوريات في العالم، حصل على لقب دوري أبطال أوروبا، ويعتبر من أحسن اللاعبين في الدوري الإنجليزي، مبيناً ان الوصول لمستواه يحتاج للكثير من العمل والتضحية بالعديد من الأشياء الكثيرة للنجاح، وهو شيء صعب للغاية لكنه ليس مستحيلاً.

وعن أفضل هدف سجله في البطولات، قال: «لن أنسى هدفي في أهلي جدة في كأس زايد للأندية، بالتأكيد سجلت في نادٍ كبير، أما على المستوى المحلي فهدفي في مرمى الشارقة كان مهماً للغاية بالنسبة لي، لأنه ساهم بعد ان سجل دي ليما بعدي في حرمان الملك من تحقيق لقب الدوري بدون خسارة، كما إننا فزنا على بطل الدوري».