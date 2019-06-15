فيكتوري يبحث عن تاج القارات للدراجات المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض نجم فريق فيكتوري تيم للدراجات المائية النمساوي كيفين رايتيرير منافسات جائزة المجر الكبرى للدراجات المائية - الجولة الثانية من بطولة القارات الأوروبية 2019 والتي تستضيفها مدينة نيريغيهازا حتى يوم غد الأحد بمشاركة واسعة.

وتأخذ البطولة العالمية، والتي تقام سنوياً بتنظيم من مؤسسة «اتش 2» للأحداث الرياضية تحت مظلة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية -يو أي أم- أهمية كبيرة كونها تجمع أبرز أبطال رياضة الدراجات المائية العالميين، ما يجعلها أحد أهم الأحداث الرياضية البحرية في القارة البيضاء.

ويدخل فريق الفيكتوري تيم إلى المنافسات اليوم من أجل استمرار الانتصارات والصدارة في فئة واقف «جي بي 1» التي يجلس عليها حالياً -وقبل انطلاق هذه الجولة المتسابق- كيفين قائد دراجة الفيكتوري تيم 90 والذي يملك 75 نقطة حصدها من فوزه بالمركز الأول في جميع مراحل الجولة الأولى، ليؤكد علو كعبه على باقي المتسابقين المشاركين وقتها.

وتجمع منافسات فئة واقف جي بي 1 التي يشارك فيها نجم فريق الفيكتوري تيم أبطال بلجيكا والتشيك والنرويج وآستونيا والمجر وإيطاليا والدنمارك وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا حيث يصل عدد المشاركين إلى 20 متسابقاً محترفاً.

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ويهدف الفيكتوري تيم من المشاركة إلى إكساب المتسابق كيفين رايتيرير الحافز والجاهزية في مشواره هذا العام في البطولات العالمية الكبيرة باستمرار الإعداد والمشاركات للمحافظة على إنجازه الكبير في العام الماضي والذي شهد فوزه ببطولة العالم -اكوابايك- بشعار الفريق الأزرق.

وكان رايتيرير قد بدأ مشوار المشاركات هذا العام بالتتويج بطلاً لمنافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي جرت هنا في الإمارات بحلة جديدة وتحت مظلة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية -يو أي أم- وتوج فيها بطلاً لفئة واقف جي بي 1 ثم بدأ مشوار الدفاع عن لقبه العالمي في بطولة العالم في الجولتين الأولى والثانية بالبرتغال وإيطاليا وحقق فيهما كالعادة المركز الأول.

وسبق نجم الفيكتوري تيم الوصول إلى مدينة نيريغيهازا بخوض منافسات الجولة الأولى، والتي جرت في البرتغال وأنجز من خلالها المهمة بنجاح بتصدره فئة واقف جي بي 1 بجدارة واستحقاق محرزاً العلامة الكاملة 75 ويتطلع اليوم إلى مواصلة مشوار التاج الأوروبي للقارات بنفس القوة من أجل حسم اللقب مبكراً قبل محطة الختام (الجولة الثالثة) والمقررة نهاية الشهر الجاري في كرواتيا.

جدير بالذكر أن منافسات الجولة الأوروبية الثانية قد بدأت منذ يوم أمس الجمعة، بالتجارب الرسمية ومحاولات تسجيل أفضل زمن وترتفع اليوم حرارة التنافس من خلال إقامة المرحلتين 1 و2 فيما سيكون مسك الختام يوم غد الأحد بإقامة المرحلة 3 والتي ستحسم فيها مسألة اللقب في هذه الجولة في كل الفئات.

يعتبر نجم فريق مؤسسة الفيكتوري تيم النمساوي كيفين رايتيرير هو المصنف رقم 1 في العالم في فئة واقف جي بي 1 ،وذلك برصيد 2063 نقطة متفوقاً على جميع أبطال هذه الرياضة والمتخصصين في الفئة.