شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دولة تشارك في جولة موسكو أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لم تكتفِ جولات «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو» بترك بصمة في خمس مدن عالمية من أقصى الأرض إلى أدناها، من ريو دي جانيرو في البرازيل إلى طوكيو في اليابان، ومن بلاد الإنجليز في لندن إلى لوس أنجلوس، وأرادت أن تكون لها بصمة جديدة بين قياصرة روسيا في عاصمتهم موسكو؛ من خلال جولة جديدة؛ لتدخل ضمن روزنامة البطولة هذا العام.

واليوم يكشف الستار عن بداية الغيث لهذا الحدث الكبير؛ لتنطلق الرحلة من موسكو على مدار يومين قبل أن تحط الرحال في طوكيو الشهر المقبل ثم لوس أنجلوس في سبتمبر/‏أيلول وبعدها ريو دي جانيرو في نوفمبر/‏تشرين الثاني قبل أن تحط الرحال في أبوظبي مع بداية العام الجديد ثم ختام الموسم في لندن عاصمة الضباب.

وسيكون اليوم عشاق الجوجيتسو على موعد مع إثارة جديدة بصالة ترامف أرينا على البساط في النزالات وبين الجماهير في المدرجات، وعندما تشير عقارب الساعة إلى الحادية عشرة والنصف بتوقيت أبوظبي، تنطلق الرحلة لتثير حماس قياصرة روسيا؛ حيث تقام منافسات الحزام الأزرق للناشئين والكبار والأساتذة، وتتواصل المباريات لأربع ساعات ونصف الساعة.

وعقب الانتهاء من منافسات الحزام الأزرق بنصف ساعة، تنطلق الإثارة التي ينتظرها الجميع ليس هنا في موسكو فقط؛ ولكن في شتى أنحاء العالم؛ حيث ينتشر عشاق الجوجيتسو، وتدق الطبول؛ لتعلن عن انطلاق صراع الكبار ونزالات الجبابرة في بطولة أبوظبي ملك البساط، التي تتواصل لثلاث ساعات كاملة من الندية والإثارة والحماس والقوة الجبارة.

ويشارك في البطولة عشرة لاعبين هم الأفضل على مستوى العالم، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة تتألف من خمسة لاعبين يلعب كل واحد منهم أربع مواجهات على أن يقام الدور نصف النهائي بين أربعة لاعبين؛ حيث يواجه بطل المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية، وفي اللقاء الثاني يواجه بطل المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى، ويقام النهائي بين الفائزين من المباراتين.

5 لاعبين

وتضم المجموعة الأولى لملك الباسط 5 لاعبين؛ هم: الرباعي البرازيلي جواو روتش وكينان دوراتي وإيجور سيلفا وجاكسون سوزا، إضافة إلى البولندي جيرارد ليبونسكي، فيما تضم المجموعة الثانية الثلاثي البرازيلي ريكاردو إيفان جيلستا وريدسون ماتيوس وجوناتاس جراسيا، إضافة إلى كل من البولندي أدام واردنسكي والكوري الجنوبي ودونج واو. وتتواصل منافسات اليوم الثاني من «أبوظبي جراند سلام موسكو» صباح غد؛ بإقامة مباريات الحزام البنفسجي للفئات الثلاث من الناشئين والكبار والأساتذة ثم منافسات الحزام البني على أن تختتم البطولة، بإقامة نهائيات الحزام الأسود لمدة ساعتين ونصف الساعة.

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وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن مشاركة 40 دولة في جولة موسكو بواقع 554 لاعباً ولاعبة في أربعة أحزمة؛ هي: الأرق والبنفسجي والبني والأسود، وتم إلغاء الحزام الأبيض وكذلك تم إلغاء فئتي الماستر 3 و4.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن مشاركة 40 دولة في جولة موسكو من «أبوظبي جراند سلام» أمر يؤكد مدى النجاح الكبير الذي حققته البطولة، والشهرة الواسعة التي اكتسبتها على مدار السنوات الخمس الماضية.

قاعدة صلبة وبنيان قوي

وقال: «هذه القاعدة الصلبة والنبيان القوي الذي تم بناؤه خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التنظيم الرائع والمحفزات الكبيرة؛ من خلال الجوائز القيمة كلها أسباب أدت إلى النجاحات الكبيرة، التي تتحقق على أرض الواقع لهذه البطولة، التي ولدت كبيرة، وسوف تظل هكذا؛ من خلال العمل الدؤوب والسعي الدائم للتميز من جانب فريق العمل القائم على تنظيمها».

وأضاف: «تخطى عدد اللاعبين واللاعبات 550 وهو رقم كبير بكل المقاييس، على الرغم من أن البطولة لها معايير قوية ودقيقة، الشيء الذي يبشر بحدث قوي ومثير على البساط». وتابع: «من المؤكد أن مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون الأندية والأكاديميات الإماراتية؛ أمر يؤكد مدى النجاح الكبير الذي حققته الجوجيتسو داخلياً وخارجياً في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في الأحداث الخارجية الكبرى».

نجاح متكامل الأركان

وشدد على أن أكثر ما يميز أبناء الإمارات وبناتها، هي الإنجازات التي تتحقق والميداليات التي يحصدها هؤلاء الأبطال، الأمر الذي يشير إلى أن النجاح متكامل الأركان؛ بتوسيع قاعدة الممارسة وكذلك حصد الإنجازات الدولية، وتشريف الوطن ورفع رايته خفاقة عالية دائماً.

ووجه عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو الشكر إلى معضد حارب الخييلي سفير الدولة في روسيا، وإلى جميع العاملين في السفارة، مؤكداً أنهم قاموا بأدوار رائعة ساعدت على نجاح الحدث، كما أكد أن السفارة استقبلت جميع الوفود، ورحبت بهم ترحيباً شديداً منذ دخول مطار موسكو.​