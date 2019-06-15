كايلي تحيي حفل بطولة طيران الإمارات لرجبي دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُحيي نجمة البوب العالمية كايلي مينوغ، حفلاً غنائياً لجماهير بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في 6 ديسمبر 2019، بمناسبة احتفاء البطولة بالذكرى ال50 لانطلاقتها، والتي تعد أكبر حدث رياضي واجتماعي في دبي.

وقال غاري تشابمان، رئيس دناتا وخدمات مجموعة الإمارات: نود أن يحتفل جمهور هذا الحدث الذي يقام منذ فترة طويلة في منطقة الشرق الأوسط بالذكرى الخمسين للبطولة على نحو مميز خلال متابعته لأقوى منافسات الرجبي العالمية على مدى ثلاثة أيام، وأن يتمتع بالكثير من الفعاليات الموجهة للأسرة والأطفال، ونحن سعداء بتقديم واحدة من أنجح الفنانات في العالم إلى جماهير البطولة، التي تعد أضخم احتفالية رياضية على مدار العام.

تطورت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي ونمت عقب انطلاقتها الأولى قبل 50 عاماً، على يد مجموعة من البريطانيين الوافدين إلى دبي في نادي إكزايلس دبي للرجبي، وأصبحت من أهم المسابقات الرياضية الدولية في العالم، وتعد اليوم الجولة الافتتاحية لسلسلة اتش اس بي سي العالمية لرجبي الرجال، والثانية لسلسلة اتش سي بي سي العالمية لرجبي السيدات، إضافة إلى تنظيمها لمنافسات بطولة الفرق التي توجه إليها الدعوة في رياضتي الرجبي وكرة الشبكة.

وتُقدم مينوغ، التي توجت مسيرتها الحافلة على مدى 30 عاماً، بجائزة غرامي الموسيقية العالمية، مجموعة من أشهر أغانيها على خشبة مسرح ملعب ذا سيفنز، ومن المتوقع أن يشهد جمهور بطولة العام فعاليات وأنشطة احتفالية متنوعة، احتفاء بالذكرى الخمسين للحدث، بما في ذلك الأمسية الفنية المقرر أن تحييها أيقونة البوب الأسترالية كايلي مينوغ.