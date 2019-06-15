2000 بحار يشعلون إثارة سباق غناصة للمحامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم سباق غناصة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ضمن روزنامة النادي لموسم سباقات عام 2019.

ويشارك في السباق 2000 بحار من مختلف إمارات الدولة، على متن 100 محمل شراعي، إذ شهد باب التسجيل إقبالاً كبيراً على المشاركة في السباق في ظل ارتفاع الجوائز المالية التي رصدها النادي للسباق.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 4 ملايين درهم إجمالي جوائز مالية للمشاركين في السباق، إضافة إلى 3 سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وينطلق السباق اعتباراً من ظهر اليوم من أعالي جزيرة أبوالأبيض لمسافة 28 ميلاً بحرياً وصولاً إلى منصة التتويج بمقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بكورنيش العاصمة أبوظبي.

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ويعد سباق غناصة الجولة قبل الأخيرة في فئة المحامل الشراعية 60 قدماً في روزنامة الموسم الحالية، وقبل سباق دلما التاريخي الذي يعد الأكبر والأضخم في هذه الفئة، الذي من المنتظر إقامته في شهر أكتوبر المقبل.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لرعاية ودعم سموه المستمرة لأنشطة وسباقات النادي، التي كان لها أكبر الأثر في تحقيق النجاحات المتتالية فيما يتعلق بالسباقات البحرية والحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

وأعرب الرميثي عن سعادته بالإقبال الكبير من البحارة من مختلف إمارات الدولة على المشاركة في سباق غناصة، مؤكداً أن وصول عدد المشاركين إلى 2000 بحار يؤكد حرص أهل البحر على التواجد في مختلف الأحداث التراثية مما يساهم في زيادة قاعدة الممارسين ونقل الهوية التراثية الإماراتية إلى الأجيال الجديدة من الشباب. وأشار إلى أن الظروف الجوية الحالية من حرارة الجو لم تؤثر في رغبة المشاركين في التواجد في السباق، مطالباً جميع المشاركين بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين التي وضعتها اللجنة المنظمة للسباق لضمان توفير مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع، مشيداً بالتزام البحارة خلال السباقات الماضية خاصة فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للمحامل ما أوجد تنافساً شريفاً خلال تلك السباقات.

وشدد على أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سيواصل استراتيجيته لدعم السباقات التراثية وتحفيز أهل البحر على التواجد باستمرار في مثل هذه السباقات.