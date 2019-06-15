فوز ودي لمصر على تنزانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزاً ودياً 1-صفر على ضيفه منتخب تنزانيا في المباراة التي جرت بينهما بملعب برج العرب في الإسكندرية في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو/ حزيران الحالي.

ويدين منتخب مصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه المخضرم أحمد المحمدي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64.