شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ودي لمصر على تنزانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزاً ودياً 1-صفر على ضيفه منتخب تنزانيا في المباراة التي جرت بينهما بملعب برج العرب في الإسكندرية في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو/ حزيران الحالي.
ويدين منتخب مصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه المخضرم أحمد المحمدي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64.
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