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بداية مثيرة للمرحلة الثالثة لدوري الإمارات للقوس والسهم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت يوم أمس منافسات المرحلة الثالثة من دوري الإمارات للقوس والسهم، وتأتي البطولة ضمن خطة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم للموسم الحالي وفي إطار سعيه للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة «طوكيو 2020» التي تمثل حلم كافة الرياضيين في العالم.

وجاءت بداية المنافسات التي تختتم اليوم، قوية ومثيرة، حيث يسعى كل متسابق إلى أن يكون أحد المنضمين لصفوف منتخبنا الوطني الذي سيحمل آمالنا العريضة خلال مشاركته في بطولة آسيا التي ستقام خلال شهر نوفمبر بطوكيو، وعلى نفس الميادين التي ستشهد التجمع الأولمبي لأبرز نجوم العالم على الإطلاق في جميع الألعاب الأولمبية في نهاية وأوائل شهر يوليو وأغسطس من العام المقبل 2020.

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وشارك في المرحلة الثالثة التي أقيمت أمس وتستكمل اليوم بنادي مليحة بالشارقة 150 رامياً ورامية، وقد ظهر بمستوى طيب ومبشر مجموعة من اللاعبين بينهم عدة مواهب واعدة.

وأعرب صلاح بن خادم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم عن سعادته بهذه المشاركة المتميزة كماً وكيفاً والتي تؤكد النهج الصحيح لاتحاد اللعبة نحو تطوير كافة مسابقاته والقوس والسهم على وجه الخصوص.

وثمّن صلاح خادم جهود المدربين والمدربات وحرص الأندية والهيئات والأفراد على المشاركة بفاعلية لإثراء النشاط، معرباً عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بتحقيق نتائج تعكسها وتحقق الهدف المنشود وهو التأهل إلى دورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020 ليكونوا إلى جانب رماتنا في باقي الأسلحة.

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