ريال مدريد يتعاقد مع «ميسي اليابان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي ريال مدريد تعاقده مع اللاعب الشاب الياباني تاكيفوسا كوبو الملقب ب «ميسي اليابان»، الذي يستعد لخوض غمار مسابقة كوبا أمريكا 2019 مع منتخب بلاده.

وانضم كوبو (18 عاماً) إلى النادي المدريدي قادماً من فريق طوكيو إف سي وسيلعب مع الفريق الرديف «كاستيا» الموسم المقبل. ونشر ريال مدريد بيانا جاء فيه «انه واحد من ابرز اللاعبين الشبان الواعدين في عالم كرة القدم، لاعب خط وسط مهاجم مع تقنية ممتازة ورؤية عظيمة للعبة».

وخاض كوبو، الملقب ب «ميسي اليابان»، مباراته الدولية الأولى مع منتخب بلاده ضد السلفادور مطلع الشهر الحالي وانتهت بفوز منتخب «الساموراي» بهدفين نظيفين.