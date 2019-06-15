ظهور قوي للإمارات في مهرجان رويال آسكوت

ينطلق الثلاثاء المقبل مهرجان رويال آسكوت البريطاني الذي يمثل درة تاج سباقات الخيل البريطانية بما يظهر من تقاليد وأصالة سباقات الخيل البريطانية، بحضور يومي من الملكة وعائلتها وكبار ضيوفها، في محفل يختتم السبت المقبل ويجمع بين أقطاب السباقات من مربين وملاك ومدربين وفرسان ودور مزادات وإداريين، وحشود من الإعلاميين، وآلاف من الجماهير التي يناهز عددها 300 ألف شخص طوال الأيام الخمسة للمهرجان.

على أرض المضمار تتنافس أفضل الخيول في 30 من السباقات العشبية بواقع ستة في كل يوم، تضم ثمانية سباقات من الفئة الأولى ومثلها من الفئة الثانية، وثلاثة من الفئة الثالثة ومثلها ليستد، والبقية سباقات هانديكاب أو شروط (كنديشنس)، على جوائز تبلغ في مجموعها 7.33 مليون جنيه استرليني هي الأعلى لأي مهرجان مماثل في العالم، ولكن للفوز في آسكوت قيمة مضافة أكبر بشكل لا يصدق لأرباب الخيول بما يحظى به المهرجان من تنافسية وهيبة.

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وللإمارات عدة فرص قوية في المهرجان تبلغ ذروتها في اليوم الأول، وتحديداً بسباق كينغز ستاند على المسافة الأقصر في المهرجان (5 فيرلونغ)، والذي يجمع بين النجمين «بطاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وممثل جودلفين «بلو بوينت» صاحب الزمن القياسي في مهرجان رويال آسكوت (كومونويلث ستيكس)، إضافة إلى منافسين آخرين معتبرين.

ويقام لقاء ناري آخر على المسافة الأطول في المهرجان هذه المرة (4000 متر) في كأس الذهب في اليوم الثالث من المهرجان، بين بطل ملبورن كب وكأس دبي الذهبي ونجم جودلفين الأول في سباقات التحمل القادم «كروس كاونتر»، وصاحب اللقب العام الماضي، وبطل التحمل في أوروبا والفائز بحافز المليون باوند «سترادي فارياس» الذي تتجه إليه الترشيحات بقوة.

وتملك خيول جودلفين عدة فرص في المهرجان، لاسيما في سباقات مهرات السنتين، ومن أبرزها «فاينال سونغ» (سعيد بن سرور)،ونفس الأمر ينطبق على «شيسنغ دريمس» (شارلي أبلبي)، وربما يظهر بطل الغينيز الفرنسي «بيرشان كينغ» في برينس أوف ويلز، و«بارني روي» لجودلفين، فيما يمتلك «مستشري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فرصة هائلة في نفس السباق، الذي يضم أسماء أخرى من أمثال «زعبيل برينس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ولخيول الإمارات فرص في سباقات أخرى، مثل «جاش» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و«هلا يوم زين» لجابر عبدالله في سباق كومونويلث ستيكس، و«دفو» في هاردويك ستيكس بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم فيما يتصدر «انفيسابل آرمي» لسعيد منانة قائمة المرشحين في دايموند جوبلي على سبيل المثال لا الحصر.