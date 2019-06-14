سعود آل سويلم يوجه رسالة لجماهير #النصر ويعلن رحيله

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - عبدالمجيد بن طالب

وجه رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، رسالة إلى جمهور الفريق عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أعلن خلالها رحيله.

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وقال: “جماهير الوفاء.. كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط”.

وأضاف بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات ⁧#النصر⁩ الأوفياء أن نؤسس فريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء علىمستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لاتقل عن سنتين كأقل تقدير”.

وختم: “تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة ⁧#النصر⁩ لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاونالجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات باذن الله”.