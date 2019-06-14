شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعية بداية انطلاق الموسم السادس من «فورمولا إي».. اعتباراً من نوفمبر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات، الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (أي بي بي - إف أي إي فورمولا إي) اعتباراً من شهر نوفمبر القادم بإقامة جولتين يومي 22 و23.
وأوضحت الهيئة العامة للرياضة أن ذلك يأتي امتداداً للشراكة الموقعة بين الهيئة و«فورمولا إي» التي تستمر لمدة 9 أعوام.
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