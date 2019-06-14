شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعية بداية انطلاق الموسم السادس من «فورمولا إي».. اعتباراً من نوفمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات، الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (أي بي بي - إف أي إي فورمولا إي) اعتباراً من شهر نوفمبر القادم بإقامة جولتين يومي 22 و23.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة أن ذلك يأتي امتداداً للشراكة الموقعة بين الهيئة و«فورمولا إي» التي تستمر لمدة 9 أعوام.