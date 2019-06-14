شكرا لقرائتكم دورى بلاي ستيشن بين لاعبي المنتخب بغرفة عمر جابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نظم لاعبو المنتخب الوطنى، دورى بلاي ستيشن فى وقت الراحة بغرفة عمر جابر، على هامش المعسكر المقام حالياً بالإسكندرية.
ويستعد المنتخب حاليا لمواجهة غينيا الودية التى ستقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب والتى تعد البروفة الأخيرة للفراعنة للبطولة بعدما واجه منتخبنا نظيره التنزانى فى اللقاء الذى انتهى لصالح الفراعنة بهدف نظيف.
وتأتى استعدادات المنتخب الحالية ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، يتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.
كانت هذه تفاصيل خبر دورى بلاي ستيشن بين لاعبي المنتخب بغرفة عمر جابر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.