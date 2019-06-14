شكرا لقرائتكم دورى بلاي ستيشن بين لاعبي المنتخب بغرفة عمر جابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظم لاعبو المنتخب الوطنى، دورى بلاي ستيشن فى وقت الراحة بغرفة عمر جابر، على هامش المعسكر المقام حالياً بالإسكندرية.

ويستعد المنتخب حاليا لمواجهة غينيا الودية التى ستقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب والتى تعد البروفة الأخيرة للفراعنة للبطولة بعدما واجه منتخبنا نظيره التنزانى فى اللقاء الذى انتهى لصالح الفراعنة بهدف نظيف.

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وتأتى استعدادات المنتخب الحالية ضمن برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، يتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.