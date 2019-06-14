شكرا لقرائتكم شاهد المركز الصحفي باستاد القاهرة الدولي بعد تطويره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المركز الصحفي باستاد القاهرة الدولي، تطوير كبير، بعدما انتهى مركز المعلومات بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالاتمن اعداده، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو، وسط استعدادات مكثفة على كل النواحي.

واستعدت استادات محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية"، لذلك الحدث العالمى، حيث تم تجميل وتطوير استادات المحافظات التى تم اختيارها لتشهد مباريات البطولة.

وتقام مباريات البطولة علي 6 استادات وهم استاد القاهرة الدولي والذي يستضيف المجموعة الأولي والتي تضم كل من مصر وزيمبابوي والكونغو وأوغندا، واستاد الاسكندرية الذي يستضيف المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي، واستاد الدفاع الجوي والذي يستضيف مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا، واستاد السلام الذي يستضيف المجموعة الرابعة التي تضم كل من المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا، واستاد السويس يستضيف المجموعة الخامسة والتي تضم كل من تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا، واستاد الاسماعيلية يستضيف المجموعة السادسة والتي تضم كل من الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.