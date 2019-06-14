شكرا لقرائتكم عماد السيد ينتظر قرار البقاء أو الرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، موقف إدارة ناديه فى الفترة المقبلة، لحسم موقفه من البقاء أول الرحيل .

و تلقى عماد السيد العديد من العروض المحلية فى الدورى الممتاز للانضمام لها خلال الموسم الجديد .

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ويرفض عماد السيد حسم رحيله عن قلعة ميت عقبة فى الموسم القادم انتظاراً لرؤية مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى حيث قرر إرجاء تلك العروض لحين معرفة القرار الخاص بناديه بشأنه.

يذكر أن الزمالك يبحث عن حارس مرمى جديد لضمه فى الموسم القادم ويعد الثنائى محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبو جبل حارس سموحة أبرز المتواجدين ضمن دائرة اهتمامات الأبيض وسيتخذ عماد السيد قراره بالرحيل عن القلعة البيضاء حال التعاقد مع حارس جديد لرغبته فى المشاركة بشكل منتظم بعدما شارك هذا الموسم على فترات متباعدة حيث تواجد جنش فى حراسة مرمى الفريق الأبيض بشكل أساسى.