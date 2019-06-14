شكرا لقرائتكم عماد السيد ينتظر قرار البقاء أو الرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظر عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، موقف إدارة ناديه فى الفترة المقبلة، لحسم موقفه من البقاء أول الرحيل .
و تلقى عماد السيد العديد من العروض المحلية فى الدورى الممتاز للانضمام لها خلال الموسم الجديد .
ويرفض عماد السيد حسم رحيله عن قلعة ميت عقبة فى الموسم القادم انتظاراً لرؤية مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى حيث قرر إرجاء تلك العروض لحين معرفة القرار الخاص بناديه بشأنه.
يذكر أن الزمالك يبحث عن حارس مرمى جديد لضمه فى الموسم القادم ويعد الثنائى محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبو جبل حارس سموحة أبرز المتواجدين ضمن دائرة اهتمامات الأبيض وسيتخذ عماد السيد قراره بالرحيل عن القلعة البيضاء حال التعاقد مع حارس جديد لرغبته فى المشاركة بشكل منتظم بعدما شارك هذا الموسم على فترات متباعدة حيث تواجد جنش فى حراسة مرمى الفريق الأبيض بشكل أساسى.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد السيد ينتظر قرار البقاء أو الرحيل عن الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.