شكرا لقرائتكم مران المنتخب اليوم.. حضن أجيرى لتريزيجيه وصورة للاعبى المنتخب مع محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المنتخب الوطنى تدريبه اليوم بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لأمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل وتستضيفها مصر.

وشهد تدريبات المنتخب الوطني حالة من المرح بين اللاعبين، و التقاط صور تذكارية مع محمد صلاح وعمر جابر و هانى رمزى .

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وقام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الأنجليزى و منتخب مصر بمداعبة زميله عمر جابر خلال التدريبات البدنية، بينما أحتضن المكسيكي أجيرى المدير الفنى للمنتخب ، محمود تريزجيه قبل بداء المران وحرص علي الحديث معه .