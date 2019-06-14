شكرا لقرائتكم الجماهير تتواجد بكثرة لمتابعة نهائى CIB الدولية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد كبير من الجماهير بالتواجد داخل مدرجات الملعب الزجاجي بمول العرب لمتابعة مباريات الدور النهائي لبطولة CIB الدولية للاسكواش والتي ينظمها وادي دجلة. وتشهد المباراة حضور كلاً من كريم درويش المسئول عن قطاع الاسكواش في وادي دجلة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش. Advertisements وتواجه رنيم الوليلي منافستها الفرنسية كاميل سيرم، فيما يواجه محمد أبو الغار مواطنه كريم عبد الجواد في منافسات الرجال. وتصنف بطولة CIB بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش، حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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