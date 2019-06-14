شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كواليس استبعاد كاسونجو واستمراره بالكونغو بعد أزمة الكان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته للوحدة السعودى، الاستمرار فى الكونغو بعد استبعاده من قائمة منتخب بلاده التى ستشارك فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب الكونغو فى المجموعة الأولى التى تضم مصر وأوغندا وزيمبابوى وجاء استبعاد كابونجو كاسونجو لعدم تمكنه من استخراج تأشيرة السفر إلى إسبانيا والمشاركة فى المعسكر التدريبى لمنتخب بلاده قبل منافسات الكان.

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وكشف مصدر مقرب من المهاجم الكونغولى إن اللاعب أبدى حزنه الشديد من عدم التمكن من استخراج التأشيرة له والالتحاق بمعسكر منتخب بلاده خاصة إنه كان سيستخرج التأشيرة قبل معسكر المنتخب الكونغولى بفترة زمنية جيدة من خلال وكيل أعماله قبل أن يفضل فى النهاية ترك الأمر لمسئولى منتخب بلاده وأبدى اندهاشه الشديد من عدم التمكن بشأن استخراج تأشيرة له.

وتابع المصدر ذاته إن كاسونجو فضل الاستمرار فى الكونغو لانتظاره مولوده خلال الساعات القليلة الجارية حيث لا يرتبط اللاعب بأية مشاركات فى الوقت الحالى.