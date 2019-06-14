شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف مرانه الإثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اجتمع خالد جلال المدير الفنى للزمالك فى جلسة خاصة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى،عصر اليوم وقرر من خلالها ، تأجيل استئناف تدريبات الفريق من غدا السبت إلى السادسة من مساء الإثنين المقبل.
ومن المقرر أن يتجمع لاعبى الزمالك فى مقر النادى يوم الإثنين المقبل فى السادسة مساءً لخوض مران الأول بعد الراحة السلبية التى قرر الجهاز الفنى مدها لمدة 48 ساعة إضافية.
ويستعد الفريق الأبيض لخوض مبارياته المتبقية فى الدورى الممتاز، أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمقرر لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.
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