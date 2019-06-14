شكرا لقرائتكم الشباب يعلن عن القائمة الأولية لخالد البلطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت أندية الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة، عن القوائم الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجالس الإدارات، وذلك بعدما تلقت الأندية خطابا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، وتقرر أن يفتح باب الطعون ضد القوائم، يوم السبت ولمدة يوم واحد.

وأعلن نادي الشباب عن القائمة الأولية للمرشحين برئاسة خالد البلطان، وخليف الهويشان نائبا للرئيس، إلى جانب الأعضاء فهد الشعلان وفهد العليان وأحمد الكنهل وكنعان الكنعاني وتركي الفرج.

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وضمت القائمة الأولية لنادي الفيصلي، كلا من فهد المدلج "رئيسا" وعضوية عبدالله الضاوي وائل المدلج ومساعد المويس وضاوي الضاوي وبندر العتيبي ومدلج اللعبون وعبدالكريم ابانمي.

وشهدت قائمة سعد العفالق المرشح لرئاسة نادي الفتح، تواجد ثمان أعضاء، هم: خالد المخايطة وأحمد العيسى وحسن العفالق وإبراهيم الشهيل ومشاري السعدون ويوسف الموسى وحسن الجبر وعبدالرحمن الحماد.

وأعلن نادي الاتفاق القائمة الأولية للمرشح خالد الدبل، وضمت إلى جانبه حاتم المسحل نائبا للرئيس، وعضوية معاذ العوهلي ومحمد القحطاني وعمر باخشوين وعبدالرحمن المعيبد ووليد الرميح وإبراهيم آل سالم وإياد البقشي.