شرط رئيس الزمالك لرحيل كهربا عن الفريق

كتب محمود معوض
كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك عن رفض رئيس نادي الزمالك رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق قبل نهاية بطولة الدوري يوليو المقبل.
وأضاف المصدر أن رئيس الأبيض يتمسك ببقاء كهربا للحاجة إليه في المشوار المحلي على مستوى بطولة الدوري وكأس مصر والمنافسة القوية على حصد بطولة الدوري ويسعى مسئولو الزمالك للاتفاق على رحيل اللاعب حال وجود عرض مناسب على أن يتم تأجيل انضمامه إلى فريقه الجديد إلى مطلع أغسطس المقبل.
ويمتلك اللاعب عدة عروض من أندية سعودية أبرزها الاتحاد والشباب لكنه لم يحسم مصيره بشكل نهائي حتى...
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