إيطاليا إلى ثمن نهائي مونديال السيدات بخماسية في مرمى جامايكا

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ضمنت إيطاليا بطاقة التأهل الى ثمن النهائي بعدما حققت فوزها الثاني تواليا الجمعة على حساب جامايكا 5-صفر في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم في كرة القدم للسيدات التي تستضيفها فرنسا.

وسجلت كريستيانا جيريلي (12 من ركلة جزاء و25 و46) وأورورا غالي (71 و81) الأهداف.

وكانت إيطاليا تغلبت في الجولة الأولى على استراليا (2-1) التي عوضت في الجولة الثانية وحولت تخلفها الخميس أمام البرازيل بهدفين نظيفين الى فوز 3-2.

وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وباتت على بعد نقطة واحدة من حجز إحدى بطاقتي التأهل الى الدور ثمن النهائي، مقابل 3 نقاط لكل من البرازيل واستراليا، ولا شيء لجامايكا التي سقطت في الجولة الأولى أمام سيدات البرازيل بثلاثية بيضاء.

ولحقت إيطاليا بفرنسا (المجموعة الأولى) وألمانيا (الثانية) اللتين جمعت كل منهما ست نقاط من فوزين.

وافتتحت إيطاليا التسجيل من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ارتكبته أليسون سوابي ضد بربارة بونانسيا وثبتتها تقنية المساعدة بالفيدو "في إيه آر"، ونفذتها كريستيانا جيريلي بنجاح (12).

وفرضت سيدات إيطاليا سيطرة مطلقة على كامل الشوط الأول، وعززن التقدم بهدف ثان لنفس اللاعبة التي تابعت في الشباك الجامايكية كرة وصلتها من ركنية نفذتها مانةيلا جوليانو (25).

ومن الهجمة الأولى في الشوط الثاني، أكملت جيريلي ثلاثيتها بمتابعة رأسية لعرضية جوليانو (46).

وأضافت أورورا غالي، بعد ست دقائق من نزولها بديلة لفالنتينا برغاماسكي، الهدف الرابع (71)، مستفيدة من تمريرة البديلة الأخرى ليزا باوتين التي حلت محل آليا غوانيي.

وبعد 10 دقائق تماما، عززت غالي بالهدف الشخصي الثاني والخامس لإيطاليا اثر كرة بينية من جوليانو (81).

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ملخص مباراة إيطاليا وجامايكا:

فوز اليابان على اسكتلندا

فاز منتخب اليابان على نظيره الاسكتلندي 2-1 الجمعة في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس العالم في كرة القدم للسيدات المقامة في فرنسا.

وسجلت مانا إيوابوتشي (23) ويويكا سوغاساوا (37 من ركلة جزاء) هدفي اليابان، ولانا كليلاند (88) هدف اسكتلندا.

وتصدرت اليابان المجموعة موقتا برصيد أربع نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة على إنكلترا التي تلعب في وقت لاحق اليوم مع الأرجنتين في ختام هذه الجولة.

وضغط المنتخب الياباني، وصيف بطل النسخة السابقة عام 2015 في كندا (خسر أمام الولايات المتحدة 2-5)، منذ البداية، وسنحت له فرصة وحيدة في الدقيقة السابعة عبر إيمي ناكاجيما قبل أن تفتتح إيوابوتشي التسجيل بتمريرة من جون إيندو (23).

واسفر الضغط الياباني المستمر عن ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ارتكبته راشيل كورسي ضد سوغاساوا التي نجحت في إضافة الهدف الثاني.

وكادت إيرين كوثبرت تقلص الفارق من الفرصة الوحيدة لاسكتلندا في هذا الشوط بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتفعت قليلا عن المرمى (42)، قبل أن ترد ريسا شيميزو بفرصة رابعة لليابان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، تحسن إداء الاسكتلنديات اللواتي سنحت لهن ثلاث فرص عبر ليزا إيفانز (66) وجنيفر بيتي (76) وكوثبرت التي أصابت القائم الأيمن (78) قبل أن تتمكن لانا كليلاند من تسجيل هدف تقليص الفارق بتسديدة يسارية من خارج المنطقة (88).

في المقابل، سنح لليابانيات عدد مماثل من الفرص لم تستغل بالشكل الأمثل فبقيت غلتهم دون زيادة.

ملخص مباراة اليابان واسكتلندا: