لينارد اللغز والقاتل الصامت

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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بعد صدمة وفاة والده بعمر السادسة عشرة ، لم يجد كواهي لينارد، المتوج الخميس بلقب الدوري الاميركي للمحترفين، صعوبة في وضع كرة السلة في منظورها الصحيح.

قاد ابن السابعة والعشرين الخميس فريقه تورونتو رابتورز الى لقبه الاول في دوري "إن بي إيه"، متخطيا غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب مرتين تواليا 4-2 ومانحا فريقه الكندي شرف أول تتويج خارج الحدود الاميركية.

انعكست شخصية لينارد الهادئة والمتحفظة على زملائه في ارض الملعب، فتحملوا الضغوط ولم يجرهم الحماس برغم منافستهم على لقب نادر في تاريخهم. قال زميله الموزع كايل لاوري "انسحب سلوكه على باقي أعضاء الفريق.. لا ينفعل عندما نفوز ولا ينهار عندما نخسر.. نملك لاعبين ناريين ومشاكسين لكن أقدامنا ستبقى على الأرض. بالطبع أضاف كواهي الكثير لهذه الناحية".

اكتسب لينارد عدة القاب في الدوري بينها "القاتل الصامت"، فهو لا يصدر أي ضجيج خلافا لكثيرين من نجوم الدوري المتغطرسين.

في مؤتمرات صحافية يغيب عنها الشغف، يقول صاحب الوجه الجدي دوما "لا أمارس كرة السلة كي أصبح مشهورا. ألعب كي استمتع وأحاول أن أكون الافضل".

يتابع "في حياتي لا يوجد سوى كرة السلة. لكن سواء فزت، خسرت أو تعادلت، الحياة تستمر وسأكون دوما مع عائلتي، كرة السلة ليست سوى مجرد لعبة".

اكتسب لينارد هذا السلوك منذ مقتل والده مارك في حادث اطلاق نار في مغسل يملكه في كومبتون في ضواحي لوس أنجليس. جريمة لم يغلق ملفها حتى الان.

قال لينارد الاربعاء "بمجرد حدوث ذلك فكرت في الامر كثيرا. لكن مع تقدمي في السن، توقفت عن التفكير بما حصل".

وتابع "شعرت بان الحياة وكرة السلة شيئان مختلفان، ويجب ان تستمتع حقا بوقتك ولحظاتك. هذه كرة السلة. اخرج واستمتع. ستكون أجمل سنين حياتي بممارسة كرة السلة".

وأردف اللاعب المتوج مع سان انتونيو سبيرز بلقب 2014 عندما حصل على غرار هذا العام على جائزة أفضل لاعب في النهائي، قائلا "كونك شابا، لا يجب أن تعطي أهمية لأشياء لا تعني الكثير. الاهم ان تكون عائلتك بصحة جيدة، تلتقي الناس الذين تحب وبمقدورك المشي والركض. اخرج وقم بعملك على أكمل وجه لتحاول الفوز".

- "يفرض ارادته" -

ركز لينارد على كل كرة وكل متابعة وكل مباراة في الدور النهائي امام ستيفن كوري وكلاي طومسون وزملائهما "لا يمكنني القول +أشعر بكثير من الضغط+ . عندما يرتفع الادرينالين لديك سيكون الامر مختلفا تماما عن مشاهدة اللعبة، لان تفكيرك يكون مختلفا".

استفاد رابتورز كثيرا من خدمات اللاعب الدفاعي بعد قدومه في تموز/يوليو الماضي من سان انتوينو.

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يقول لاوري "تمكن من اظهار قدراته الكاملة هذا الموسم. الادوار الاقصائية عززت تواجده على الساحة الكبرى. أعتقد انه افضل لاعب في الاتجاهين في الدوري الاميركي للمحترفين. رأيت بعض الاشياء منه هذا الموسم تدفعك الى القول +واو+".

يعيد المدرب نيك نورس قساوة لينارد الى الفترة الصعبة التي عاشها خلال شبابه "ربما أمور لا تتعلق بكرة السلة، ربما الطريقة او البيئة التي نشأ فيها".

يقدر خصومه موهبته، خصوصا موزع غولدن ستايت ونجمه ستيفن كوري "يصنع فقط الكرات الناجحة. أظهر مدى ديناميته الهجومية. يتطلب الانتباه طوال الوقت. حتى اذا دافعت عليه جيدا يجد المنافذ للمرور".

كانت سلته الساحقة "دانك" فوق يانيس المكنى بـ "الوحش اليوناني"، من أبرز لقطات نهائي المنطقة الشرقية الذي قلب تورونتو فيه تأخره من صفر-2 إلى فوز رائع 4-2.

لاعب آخر في غولدن ستايت أشاد بمهارة لينارد، فعقب اندريه ايغوودالا "هو فائز بطعبه. وهذا لا يظهر في اي نوع من الاحصائيات".

أما دريموند غرين فيقول "ليس مذهلا في الملعب مثل ليبرون جيمس أو كوبي براينت، لكنه يقوم فعلا بدوره، يلهم زملاءه ويفرض ارادته على المباراة".

- "لاعب رائع" -

يملك لينارد بنية جسدية لافتة مع يديه الكبيرتين (30 سنتيمترا). في سان انتونيو اكتسب سمعة المدافع الصلب، فأحرز جائزة أفضل لاعب في الدوري عامي 2015 و2016.

وسع ادواره وتحول الى التسجيل ليبلغ معدله في الدوري المنتظم هذا الموسم 26,6 نقطة في المباراة و49,6 في التسديد.

بالنسبة لستيف كير مدرب غولدن ستايت "هو بشكل واضح من أبرز نجوم الدوري في آخر خمس أو ست سنوات".

في 2014 أحرز مع سبيرز وزملائه تيم دنكان، الارجنتيني مانو جينوبيلي والفرنسي توني باركر اللقب على حساب ميامي هيت ونجمه ليبرون جيمس. لكن تجربته مع سبيرز انتهت بشكل سيء.

أصيب بفخذه ولم يخض سوى 9 مباريات طوال الموسم الماضي، فيما اعتبر الجهاز الطبي في النادي ان بمقدوره اللعب. تعرض لانتقادات، وبعضها من زملائه، اعتبرت انه يفضل مصلحته الشخصية ورغبته بالدخول في صراع مع الإدارة للحصول على عقد جديد أفضل. فجأة ارسله سبيرز الى تورونتو ضمن صفقة تبادل مع ديمار ديروزن.

وجد ابن ولاية كاليفورنيا نفسه بسرعة في الفريق الكندي الذي تأسس عام 1995. قال أخيرا "هناك مجموعة ممتازة مع شبان جيدين والكثير من الموهبة".

"كان الصيف الماضي صعبا علي، وكثيرون شككوا بقدراتي"، لكن الفريق الكندي لم يندم على رهانه، برغم ان لينارد المتوج بجائزة افضل لاعب في النهائي سيكون قادرا على الرحيل مجددا عنما ينتهي عقده في نهاية حزيران/يونيو. قال مدربه نيك نورس "هو لاعب رائع" في الملاعب وفي الهام زملائه ومشجعيه.