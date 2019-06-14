أحمد أحمد يتابع تحضيرات الافتتاح في ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تواجد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ستاد القاهرة من أجل متابعة التحضيرات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الجمعة المقبل من خلال مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الزيمبابوي في مباراة ستقام على ملعب "ستاد القاهرة".

وكان رئيس كاف وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة، بعد إطلاق سراحه إثر خضوعه للتحقيق من جانب السلطات الفرنسية بشأن تهم فساد.

وجاء التحقيق مع أحمد أحمد بناءً على شكوى تقدم بها المصري عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد، والذي تمت إقالته بمعرفة أحمد أحمد أبريل الماضي.