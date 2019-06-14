كلوب مستعد للتضحية بمحمد صلاح من أجل بيبي!

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، يرغب في التعاقد مع لاعب نادي ليل الفرنسي، الإيفواري نيكولاس بيبي.

وقالت صحيفة “le10sport” إن فريق ليفربول قدم عرضا للنادي الفرنسي لضم هدافه نيكولاس بيبي، في فترة سوق الانتقالات الحالية، إلا أنهما لم يتوصلا بعد إلى اتفاق، لوجود عرضين آخرين مهمين جدا.

وكشفت الصحيفة أن يورغن كلوب مستعد للتضحية بالنجم المصري محمد صلاح إذا كان ذلك سيسهل الحصول على خدمات بيبي.

وأوضحت أن كلوب يرغب في شراء الجناح الإيفواري بسبب توتر العلاقة بينه وبين صلاح في الآونة الأخيرة.

وشرك نيكولاس بيبي، البالغ من العمر 24 عاما، في 38 مباراة بالدوري الفرنسي، في الموسم الماضي، أحرز خلالها 22 هدفا، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.