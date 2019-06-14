أتلتيكو مدريد ضمن خيارات يورينتي المستقبلية

قال عم اللاعب ماركوس يورينتي، خوليو يورينتي، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع راديو ماركا، إن “نادي أتلتيكو مدريد من ضمن الاحتمالات التي من الممكن أن تكون لدى اللاعب مستقبلاً”، وأكد أنه “لم يتم تقرير شيء بعد”.

وصرح خوليو حول اهتمام “الروخيبلانكوس” بابن شقيقه: “هناك العديد من الاحتمالات التي لا زالت قائمة، وبالفعل أتلتيكو مدريد أحد الفرق الأخرى وضمن الاحتمالات المستقبلية لماركوس وسنرى ما سيحدث، لم نقرر شيئاً حتى هذه اللحظة، وسنرى ما هو الخيار الأفضل له”.

وأضاف: “هناك بعض الأندية المهتمة بضم اللاعب ونحن نسمع حالياً الأمور التي يقترحونها علينا، وحتى هذه اللحظة لم نقرر أي شيء بعد ولكن بالتأكيد سنحسم مستقبله خلال الـ10 أو 15 يوماً المقبلين، سنحاول أن نقرر الأفضل له ولريال مدريد حتى يستفيد الجميع من رحيله”.

وتحدث خوليو حول عائلة ماركوس التي شاركت في صفوف الأتلتي قائلاً: “إنه نادي له تاريخ كبير في عائلتنا، فوالد ماركوس (باكو يورينتي) وجده (رامون غروسو) سبق لهما اللعب في أتلتيكو مدريد”.

ولكنه أصر على أن ماركوس حتى هذه اللحظة “لاعب في ريال مدريد” وأضاف: “سنرى ما سيحدث في المستقبل”.