تعرف على موعد بدء فترة إعداد الإنتاج الحربي

قرر الجهاز الفني للإنتاج الحربى بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 3 يوليو المقبل وحتى 15 يوليو المقبل بالقاهرة.

وسوف يدخل بعدها الفريق العسكري في معسكر بإحدى المدن الساحلية، ليلعب عددا من الوديات قبل السفر

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لمعسكر الاعداد لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للموسم الجديد.

كان الإنتاج الحربى قد أنهي الدوري هذا الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.