تعرف على موعد بدء فترة إعداد الإنتاج الحربي

قرر الجهاز الفني للإنتاج الحربى بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 3 يوليو المقبل وحتى 15 يوليو المقبل بالقاهرة.
وسوف يدخل بعدها الفريق العسكري في معسكر بإحدى المدن الساحلية، ليلعب عددا من الوديات قبل السفر
كان الإنتاج الحربى قد أنهي الدوري هذا الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.
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