الكاميرون تتعادل إيجابيًا مع مالي

تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره المالي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة أممإفريقيا.
بادر منتخب مالي بالتسجيل في الدقيقة 22 عن طريق يوسف كوني، ، فيما
يذكر أن المنتخب الكاميروني حامل اللقب أوقعته القرعة مع منتخبات بنين وغينيا بيساو وغانا، فيما يلعب منتخب مالي مع منتخبات أنجولا وتونس وموريتانيا.
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