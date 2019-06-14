الكاميرون تتعادل إيجابيًا مع مالي

تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره المالي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة أمم

إفريقيا.

بادر منتخب مالي بالتسجيل في الدقيقة 22 عن طريق يوسف كوني، ، فيما

أدرك توكو إكامبي في الدقيقة 45.

يذكر أن المنتخب الكاميروني حامل اللقب أوقعته القرعة مع منتخبات بنين وغينيا بيساو وغانا، فيما يلعب منتخب مالي مع منتخبات أنجولا وتونس وموريتانيا.