اخبار الرياضه

الكاميرون تتعادل إيجابيًا مع مالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعادل منتخب الكاميرون مع نظيره المالي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة أمم

إفريقيا.

 

بادر منتخب مالي بالتسجيل في الدقيقة 22 عن طريق يوسف كوني، ، فيما

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أدرك توكو إكامبي في الدقيقة 45.

 

يذكر أن المنتخب الكاميروني حامل اللقب أوقعته القرعة مع منتخبات بنين وغينيا بيساو وغانا، فيما يلعب منتخب مالي مع منتخبات أنجولا وتونس وموريتانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاميرون تتعادل إيجابيًا مع مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا