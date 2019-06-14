أياكس يكشف سعر بيع حكيم زياش

حدد نادي أياكس الهولندي سعر لاعبه المغربي حكيم زياش، للأندية المهتمة بضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب صحيفة “دي تيلجراف” الهولندية،
وأكدت صحيفة “دي تيلجراف” الهولندية،
صاحب الـ26 عاماً سبق وأن صرح عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ما يجعله قريب أكثر إلي نادي آرسنال
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