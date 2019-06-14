أياكس يكشف سعر بيع حكيم زياش

حدد نادي أياكس الهولندي سعر لاعبه المغربي حكيم زياش، للأندية المهتمة بضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب صحيفة “دي تيلجراف” الهولندية، أن إدراة أياكس حددت قيمة زياش بـ 30 مليون جنيه استرليني، وسط تقارير تؤكد أن اللاعب تلقى عرضاً من نادي روما الإيطالي. Advertisements وأكدت صحيفة “دي تيلجراف” الهولندية، أن مارك أوفرمارس مدير كرة القدم بأياكس، أن اللاعب المغربي الدولي سيغادر النادي هذا الصيف. صاحب الـ26 عاماً سبق وأن صرح عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ما يجعله قريب أكثر إلي نادي آرسنال

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