أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تولي البرازيلي ليوناردو منصب المدير الرياضي للنادي، بعد رحيل البرتغالي أنتيرو هنريكي. رحيل البرتغالي أنتيرو هنريكي. ليوناردو سبق له أن تولي المهمة سابقا للنادي الباريسي في الفترة بين 2011 و2013، قبل أن يشغل مقعد المدير الرياضي في نادي ميلان الإيطالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. ليوناردو يعود إلي باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.