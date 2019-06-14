لاعب المنتخب العراقي يقترب من بنفيكا البرتغالي

يقترب نادي بنفيكا البرتغالي من ضم لاعب وسط المنتخب العراقي أسامة رشيد مقابل مليوني يورو.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية على غلافها:"رشيد على رادار بنفيكا بقيمة مليوني يورو".

ولعب رشيد"27 عاما" لنادي سانتا كلارا البرتغالي في الموسمين الماضيين، وسجل فيهما 20 هدفا في 75 مباراة بعد انضمامه من لوكومتيف بلوفديف البلغاري.

Advertisements

ولعب رشيد مع منتخبات الفئات العمرية

المختلة لهولندا بين 2007 و2010. وينتظر ان يوقع على عقد انضمامه للنادي البرتغالي خلال الساعات المقبلة.

وكان رشيد ضمن بدلاء تشكيلة المنتخب العراقي الذى تأهل لثمن نهائي كأس آسيا 2019 الأخيرة في الإمارات معظم مباريات بلاده.