أرسنال يتمسك باستمرار لاكازيت

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي لتمديد عقد مهاجمه الفرنسي أليكسندر لاكازيت، والذي ينتهى عقده في 2022. في 2022. وتخشى إدارة النادي الإنجليزي من رحيل لاكازيت إلي احد الأندية التي كشفت عن رغبتها في ضم اللاعب، وعلى رأسهم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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