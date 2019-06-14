علق نادي الترجى التونسي على قرار رفع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” الإيقاف عن الحكم المصرى جهاد جريشة. ونشر حساب نادي الترجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى “تويتر” : “بقدر ما كان قرار إيقاف جريشة أمرا غريبا، إلا أن رفع الإيقاف دون أى توضيحات أمر يدعو للسخرية”. كان قرار إيقاف جريشة أمرا غريبا، إلا أن رفع الإيقاف دون أى توضيحات أمر يدعو للسخرية”. Advertisements وأضاف:” ارتباك شديد فى كاف قبل انطلاق أمم أفريقيا أكثر من أى وقت مضى، أحمد أحمد يعرف ما يجب القيام به للحفاظ على مركزه”. وكان الاتحاد الأفريقي أوقف جريشة عقب مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا بين الوداد المغربي والترجي، بداعي الأخطاء في قراراته خلال المباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترجي التونسي يعلق على قرار رفع الإيقاف عن جهاد جريشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.