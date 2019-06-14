أرسنال يسعى لتحصين نجمه من أندية الصين

عرض نادي أرسنال الإنجليزي على مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج تمديد عقده مع الفريق والذي ينتهي في صيف عام 2021. وظهر أوباميانج بأداء مميز خلال الموسم المنتهي، حيث شارك في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً برفقة ساديو ماني، ومحمد صلاح نجمي ليفربول ويسعى نادي أرسنال في تمديد عقد أوباميانج لتحصينه من العروض الصينية التي توصل بها اللاعب هذا الصيف والتي أغرته براتب 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

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