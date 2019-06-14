ليونيل ميسي يبحث عن حلم الأرجنتين الضائع بكوبا أمريكا

تفصلنا الساعات المقبلة عن انطلاق صافرة المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام على الأراضي البرازيلية وتنافس بها منتخبات قارة أمريكا الجنوبية.

ويشارك المنتخب الأرجنتيني بقيادة أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، في المجموعة الثانية بجوار منتخبات كولومبيا، وقطر، وباراجواي.

ويبحث النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده في انهاء

عقدة كوبا أمريكا، والتي دامت لوقت طويل منذ أخر نسخة فاز بها منتخب التانجو في 1993 بعد الفوز علي المكسيك بهدفين مقابل هدف في النهائي.

Advertisements

وقاد ميسي منتخب بلاده في 8 بطولات، واكتفى بمركز الوصافة 4 مرات، منهم 3 ضمن منافسات

كوبا أمريكا ونهائي كأس العالم 2014 ضد منتخب ألمانيا.

وخرج المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي، وصيفا للبطولة في النسختين السابقتين بعد الهزيمة بركلات الترجيح من منتخب تشيلي بنتيجة 4-1، 4-2 على التوالي.

ويسعى ميسي لفك عقدته مع المنتخب والفوز بالبطولة للعديد من الأسباب، أبرزها أنه لم يحقق اي انجاز أو بطولة مع منتخب بلاده وهو ما يبحث عنه البرغوث قبل الاعتذال، بعدما فشل في العديد من المناسبات.