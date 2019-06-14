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رنيم الوليلي تفوز على كاميلي سيرمي وتتوج ببطولة سي اي بي للاسكواش

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توجت رنيم الوليلي لاعب منتخب مصر للاسكواش بلقب بطولة سي أي بي للاسكواش بعد الفوز على الفرنسية كاميلي سيرمي بنتيجة 3-2 في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما

اليوم بنهائي البطولة.

ونجحت رنيم في عمل ريمونتادا كبيرة بعدما حولت تأخرها بشوطين دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين

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وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 3-11 / 8-11 / 11-7 / 11-4 / 11-6.

ويقوم على تنظيم البطولة نادي وادي دجلة في مصر بأحد المولات التجارية الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر ويبلغ مجموع جوائزها 320 ألف دولار.

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