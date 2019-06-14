رنيم الوليلي تفوز على كاميلي سيرمي وتتوج ببطولة سي اي بي للاسكواش

توجت رنيم الوليلي لاعب منتخب مصر للاسكواش بلقب بطولة سي أي بي للاسكواش بعد الفوز على الفرنسية كاميلي سيرمي بنتيجة 3-2 في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهمااليوم بنهائي البطولة.
ونجحت رنيم في عمل ريمونتادا كبيرة بعدما حولت تأخرها بشوطين دون رد إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين
ويقوم على تنظيم البطولة نادي وادي دجلة في مصر بأحد المولات التجارية الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر ويبلغ مجموع جوائزها 320 ألف دولار.
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