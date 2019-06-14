من اللاعب المفاجأة الذي تعاقد معه ريال مدريد صباح اليوم؟

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فاجأ ريال مدريد مشجعيه، صباح اليوم الجمعة، أنصاره بإعلان التعاقد مع لاعب ياباني يُدعى “كوبو” من نادي طوكيو، بعد ساعات قليلة من تقديم الثنائي لوكا يوفيتش وإدين هازارد في سانتياجو برنابيو.

ويأتي انضمام اللاعب صاحب الـ 18 عامًا ضمن الخطة المستقبلية لريال مدريد، حيث تقرر انضمامه لصفوف ريال مدريد كاستيا لتعزيز تشكيلة الفريق في الموسم المقبل 2020/2019.

ووصف الموقع الرسمي لريال مدريد “كوبو” بلؤلؤة اليابان، لتمتعه بمهارات وقدرات فردية عالية، دفعت البعض لتشبيهه بنجم المسلسل الكرتوني الشهير “كابتن ماجد”.

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وولد كوبو في السادس من أبريل عام 2001، وبات أول لاعب ياباني يرتدي قميص ريال مدريد في التاريخ، وقال عنه موقع الريال “كوبو يتمتع بتقنيات ممتازة، ماهر جدًا، ساحر وهداف”.

وصُعد اللاعب إلى المنتخب الياباني الأول بعد أن أتم عامه الـ 18، وظهر للمرة الأولى مطلع شهر يونيه الجاري في ودية اليابان والسلفادور.

وشارك كوبو مع طوكيو في 13 مباراة بالدوري الياباني الممتاز هذا الموسم وسجل 4 أهداف.

ويُعد كوبو الصفقة الرابعة لريال مدريد في أسبوع واحد، بعد كل من “لوكا يوفيتش وإدين هازارد وفيرلان ميندي”، والأخير من المنتظر تقديمه للجماهير على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الاربعاء المقبل.

ويأمل رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” بانضمام كوبو لصفوف النادي، أن تعزز العلامة التجارية للنادي الملكي في جنوب شرق آسيا والسوق الياباني على وجه الخصوص، لإبرام صفقات رعاية جديدة وتحقيق عائدات مالية إضافية.