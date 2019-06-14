اونلاين | مشاهدة مباراة أوروجواي واليابان بث مباشر اليوم 21-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أوروجواي واليابان بث مباشر اليوم 21-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق كرة القدم حول مختلف انحاء العالم لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل من الفترة 15 من شهر يونيو الجاري حتي 7 يوليو الشهر المقبل، وستشهد هذه البطولة مشاركة منتخبي اليابان وقطر من قارة آسيا بدعوة مشاركة من اتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول ، كما ستشهد البطولة غياب النجم البرازيلي الكبير نيمار دا سيلفا نجم المنتخب البرازيلي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في أربطة الكاحل في المباراة الودية التي جمعت المنتخب البرازيلي مع منتخب قطر وانتهت بفوز راقصي السامبا بهدفين نظيفين.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء على مباراة أوروجواي واليابان، بالإضافة إلى موعد المباراة ومشاهدة البث المباشر لها عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي:-

موعد مباراة أوروجواي ضد اليابان في بطولة كوبا أمريكا 2019

يلعب منتخبي اليابان وأوروجواي في المجموعة الثالثة بجانب منتخبي الاكودوار وتشيلي، تبدأ مباراة اليابان ضد أوروجواي بقيادة نجم برشلونة الاسباني لويس سواريز في تمام الساعة الواحدة ليلًا من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو، وتصب التوقعات في صالح المنتخب الأوروجواياني لعبور الكمبيوتر الياباني، بل والتأهل رفقة المنتخب التشيلي إلى الدور التالي، تذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية وشبكة قنوات يوروسبورت بالإضافة إلى قنوات سبورت تي في، وخصصت قنوات بين سبورت الرياضية قناتي بي ان سبورتس ماكس الثالثة وبي ان سبورتس ماكس الرابعة لنقل فعاليات البطولة الكبري في البرازيل.

قائمة منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019

-حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا (جلاتا سراي) ومارتن كامبانيا (اندبيندينتي) ومارتين سيلفا (ليبرتاد).

-الدفاع: دييجو جودين (أتلتيكو مدريد) وخوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد) وسيباستيان كواتيس (سبورتنج لشبونة) ومارتن كاسيراس (يوفنتوس) ومارسيلو ساراتشي (لايبزيج).

-الوسط: دييجو لاكسالت (ميلان) وجيوفاني جونزاليز (بينيارول) وماتياس بيسينو (انتر ميلان) ورودريجو بينتاكور (يوفنتوس) وفيديريكو فالفيردي (ريال مدريد) ولوكاس توريرا (أرسنال) وناهيتان نانديز (بوكا جونيورز) ونيكولاس لوديرو (سياتل ساندرز) وجيورجيان دي اراسكايتا (فلامنجو) وجاستون بيريرو (بي إس في ايندهوفن).

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-الهجوم: لويس سواريز (برشلونة) وايدنسون كافاني (باريس سان جيرمان) وكريستيان ستواني (جيرونا) وماكسي جوميز (سيلتا فيجو) وجوناثان رودريجيز (كروز أثول).

قائمة اليابان في بطولة كوبا أمريكا 2019

حراسة المرمى: إيجي كاواشيما، ريوسوك كوجيما، كيسوك أوساكو.

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، ناوميتشي أويدا، يوجو تاتسوتا، توموكي إيواتا، كو إيتاكورا، دايكي سوجيوكا، تيروكي هارا، دايكي سوجا.

الوسط: جاكو شيباساكي، شويا ناكاجيما، يوتا ناكاياما، تاكيفوسا كوبو، تاتسويا إتو، كوجي مييوشي، كوتا واتانابي، هيروكي أبه، تاإيشي ماتسوموتو.

الهجوم: شينجي أوكازاكي، دايزن مايدا، أياسي أويدا.

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