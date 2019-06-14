اونلاين | مشاهدة مباراة الارجنتين وباراجواي بث مباشر اليوم 20-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

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ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق بطولة كوبا أمريكا بعد ساعات قليلة جدًا، نظرًا لأهميتها وباعتبارها تضم أكبر وأبرز نجوم حول العالم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا لهذال العام، بالعاصمة البرازيلية ريودي جانيرو والتي تستضيفها بالفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، وتشهد مشاركة منتخبي قطر واليابان من القارة الإسيوية بدعوى من كونمبيول، علمًا بأن قطر، ستكون اول ممثل عربي يشارك في تلك البطولة.

ويعد المنتخب التشيلي، المشارك في البطولة بقيادة نجمه اليكسس سانشير، هو أخر من حمل لقب البطولة الأخيرة والتي توج بها على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، وهي السنة الاستثنائية التي أقيمت فيها البطولة بسبب المئوية.

وتتطلع بعض المنتخبات للظفر باللقب، وعلى راسهم المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي، والذي يسعى لحصد لقب قاري مع منتخب بلاده ، بعد موجه من الغضب في بلاده وانتقاده أكثر من مرة بسبب فشله في تحقيق أي لقب، أسوة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو والذي توج مع بلاده بلقبي اليورو 2016، وبطولة دوري الأمم الأوروبية هذا العام.

ويواجه المنتخب الأرجنتين مباراة من أقوى مباريات هذه البطولة عندما يواجه منتخب باراجواي، في الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة

قائمة الأرجنتين لبطولة كوبا أمريكا 2019

لحراسة المرمى: أغوستين ماركيسين (أمريكا مكسيكو المكسيكي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، وإستيبان أندرادا (بوكا جونيورز).. للدفاع: جرمان بتسيلا (فيورنتينا الإيطالي)، خوان فويث (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، رنزو سارافيا (راسينغ كلوب)، راميرو فونيس موري (فياريال الإسباني)، وميلتون غاسكو (ريفر بلايت). للوسط: لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا (باريس سان جرمان)، غيدو رودريغيز (أمريكا مكسيكو)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتس الإسباني)، روبرتو بيريرا (واتفورد الإنجليزي)، رودريغو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بلايت) وماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي). للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وماتياس سواريز (ريفر بلايت).

ويلعب المنتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه كلًا من منتخبات كولومبيا، وباراجواي وقطر، حيث يعد الألبيسيليستي، من المرشحين بقوة لحصد اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ عام 1993.

ويخوض منتخب الأرجنتين اولى مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب كولومبيا، يوم الأحد السادس عشر من يونيو الجاري، على أن يلتقي باراجواي، يوم الخميس في العشرين من شهر يونيو الجاري، في ثاني مبارياته، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بملاقأة المنتخب القطري يوم الأحد الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

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على الجانب الأخر يتواجد المنتخب البارجوياني، والذي يعد من أقوى منتخبات المجموعة، والذي يسعى للمنافسة بقوة على لقب البطولة، حيث فاز بها في نسختين عامي 1953 و 1979

وجاءت قائمة منتخب باراجوي على النحو الأتي:-

حراسة المرمى: أنتوني سيلفا، روبيرتو فيرنانديز، ألفريدو أجييار، خوان إسبينولا.

الدفاع: جوستافو جوميز، إيفان بيريس، برونو فالديز، جونيور ألونسو، خورخي موريرا، فابيان بالبوينا، خوان إيسكوبار، سانتياجو ارزامينديا، روبرت روخاس، ساؤول سالسيدو، إيفان أرتور توريس.

الوسط: أوسكار روميرو، ريتشارد أورتيز، خوان روخاس، ميجيل ألميرون، سيلسو أورتيز، روبرت بيريز دا موتا، أليخاندرو روميرو، كريستيان باريديس، ماتياس روخاس، ريتشارد سانشيز، مودو فالديز.

الهجوم: أوسكار كاردوزو، هيرنان بيريز، ديرليس جونزاليس، فيديريكو سانتاندير، سيسيليو دومينجيز، أنخيل روميرو، أنطونيو سانابريا، خوان إيتوربي، لورينزو ميلجاريجو، هيكتور دانيال فيلالبا، كارلوس جونزاليس إسبينولا، سباستيان فيريرا، برايان ساموديو.

موعد مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في كأس كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل

تقام مباراة الأرجنتين وباراجواي في العشرين من شهر يونيو الجاري على وتذاع المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة - على قناة bein sport MaX HD 3 ,bein sport MaX HD4.

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يمكنكم مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجوي في البث المباشر والحصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، والتي خصصت قناني بين سبورت ماكس الثالثة وبين سبورت ماكس الرابعة لتغطية أحداث وفعاليات ومباريات بطولة كأس كوبا أمريكا في البرازيل من الفترة 14 يونيو حتي 7 يوليو المقبل.