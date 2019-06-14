اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلي الاكوادور بث مباشر اليوم 22-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة تشيلي الاكوادور بث مباشر اليوم 22-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد بطولة كوبا أمريكا من أبرز البطولة القارية على مستوي العالم، وهي البطولة التي ينظمها اتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول، ويشارك في البطولة الكبري جميع منتخبات قارة أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى بعض المنتخبات التي تشارك ببطاقة دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية، وتعج البطولة التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 15 يونيو إلى 7 يوليو بالكثير من النجوم على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكاسيميرو نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، وخيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أليكسيس سانشيز نجم آرسنال الإنجليزي، وسواريز مهاجم الفريق الكتالوني، وجودين نجم إنتر ميلان الجديد، وستفقد البطولة بعض رونقها بغياب النجم البرازيلي الكبير نيمار دا سيلفا بسبب الاصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة اربعة اسابيع كاملة.

وفي التقرير التالي نسلط الأضواء على مباراة تشيلي ضد منتخب الاكوادور

موعد مباراة الاكوادور ضد منتخب تشيلي

يلعب منتخبي اليابان والاكوادور في المجموعة الثالثة بجانب منتخبي اليابان وأوروجوي، وتصب الترشيحات يف هذه المجموعة لصالح منتخبي تشيلي وأوروجواي ليصعدا سويا إلى الدور القادم بالبطولة، تقام مباراة تشيلي مع الاكوادور في الثاني والعشرين من الشهر الحالي في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل

جابرييل أرياس (راسينج الأرجنتيني) وبرايان كورتيس (كولو كولو) ويركو أورا (أواتشيباتو) في حراسة المرمى.

وفي الدفاع، ماوريثيو أيسلا (فناربخشة التركي) وباولو دياز (الأهلي السعودي) وجييرمو ماريبان (ألافيس الإسباني) وجونزالو خارا (إستوديانتس دى لا بلاتا الأرجنتينى) وجاري ميديل (بشكتاش التركي) وإيجور لينشوفسكى (كروز أزول المكسيكي) وأوسكار أوبازو (كولو كولو) وجان بيسيجور (أونيبرسيداد التشيلى).

وفي الوسط، ارتورو فيدال (برشلونة الإسبانى) واستيبان بايز (كولو كولو) وتشارليز أرانجيز (باير ليفركوزن الألماني) وإريك بولجار (بولونيا الايطالي) وبيدرو بابلو إرناندز (إندبندينتي الأرجنتيني) ودييجو بالديس (سانتوس لاجونا المكسيكي).

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وفي الهجوم، أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) ونيكولاس كاستيو (أمريكا المكسيكي) وإدواردو بارجاس (تيجريس المكسيكي)، وجونيور فرناندز (ألانيا سبور التركي) وأنجيلو سيجال (باتشوكا المكسيكي) وخوسيه بيدرو فوينزاليدا (أونيبرسيداد كاتوليكا).

قائمة منتخب الاكوادور في بطولة كوبا أمريكا

حراسة المرمى: ألكسندر دومينيجيز، بيدرو أورتيز وماكسيمو بانجويرا.

خط الدفاع: أرتورو مينا، روبرت أربوليدا، بيدرو بابلو فيلاسكو، كريستيان راميريز، خافيير جارسيا، خوسيه كوينتيروس، بيدير كايسيدو وجابريل اتشيلير.

خط الوسط: روماريو إبارا، ريناتو إيبارا، كارلوس جروينزو، أيرتون بريسيادو، جيفرسون إنترياجو، أنطونيو فالنسيا، ييفرسون أوريخويلا، أندريس تشيز وجيكسون مينديز.

للهجوم: كارلوس جارسيس، أنجيل مينا وإينر فالينسيا.

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