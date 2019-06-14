اونلاين | مشاهدة مباراة البرازيل وفنزويلا بث مباشر اليوم 19-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

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ينتظر عشاق كرة القدم إنطلاق بطولة كوبا أمريكا 2019 والتى تنطلق يوم 15 يونيو على الملاعب البرازيلية وحتى 7 يوليو المقبل، وستلقي البزولة عدد كبير من المتابعين فى الوطن العربي بسبب تواجد المنتخب القطرى فى البطولة.

وتستضيف البرازيل البطولة بعد غياب سنوات منذ أخر إستضافة عام 1989، وكان المنتخب التشيلي هو البطل فى أخر نسختين والذى تمت إقامتهم اعوام 2016 و2017 ورغم أن البطولة تقام كل أربع سنوات مثل بطولة كاس العالم ومثل بطولة أمم أوروبا يورو، ولكن أقيمت عام 2016 فى ذكرى العام المائة للبطولة التى يرجع إنطلاقها لعام 1916 والتى أقيمت فى الأرجنتين.

وبالطبع يعد منتخب البرازيل مرشح للبطولة بجانب كل من الأرجنتين الذى يسعى ليو ميسي لكسر حالة النحس التى تلازمه ويفوز ببطولة دولية مع منتخب التانجو وأيضاً يسعى منتخب تشيلي للحفاظ على بطولته للمرة الثالثة توالياً فى إنجاز قياسي.

وتقع البرازيل فى المجموعة الأولى بجانب كل من فنزويلا وبيرو وبوليفيا، ولكن ستعانى البرازيل بقوة بعد تأكد غياب النجم الأول للمنتخب وهو تيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والذى أصيب فى أخر مباريات السيليساو الودية.

وتقام البطولة على 5 ملاعب وهى :" ماركانا ومورومبي وأرينا دى جريميو وأرينا فونتى نوفا ومينيراو.

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا

تقام مباراة البرازيل وفنزويلا يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري على ملعب فونتى نوفا فى تمام الثانية ونصف صباحاً بعد منتصف الليل.

وإختار المدير الفنى للسيليساو تيتي، قائمة المنتخب المشاركة فى البطولة والتى جائت كالأتي :

لحراسة لمرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاسيو (كورنثيانز). - لخط الدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، إيدر ميليتو (بورتو البرتغالي). Advertisements - لخط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، آلان (نابولي الإيطالي). - لخط الهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، نيمار (باريس سان جرمان) إيفرتون (غريميو)، دافيد نيريش (أياكس أمستردام الهولندي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، غابرييل جيزوس (مانشستر سيتي الإنجليزي). قائمة فنزويلا لبطولة كوبا أمريكا 2019 :- حراسة المرمى: ألاين باروخا، ويلكير فارينييز، رافايل رومو، جويل جراتيرول. الدفاع: روبرتو روزاليس، أليكساندر غونزاليز، ميكيل فيلانويفا، رولف فيلتشر، خون تشانسيلور، يوردان أوسوريو، رونالد هرنانديز، لويس ماجو، برناردو أنور، ناهويل فيراريسي، بابلو بونيلا، وليامز فيلاسكيز. الوسط: توماس رينكون، لويس مانويل سيخاس، رومولو أوتيرو، أركيميديس فيجويرا، جون موريلو، أجنيل فلوريس، داروين ماتشيز، خوانبي، جونيور مورينو، أدالبيرتو بينياراندا، يانخيل هيريرا، يفيرسون سوتيلدو، لويس جونزاليس، جيفرسون سافارينو، رينزو زامبرانو، إريكسون جالاردو، بيرالدو مانزانو، سامويل سوسا. الهجوم: سالومون روندون، جوزيف مارتينيز، فرناندو اريستغويتا، أندريس بونس، جهوندير كاديز، جان كارلوس هورتادو.

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