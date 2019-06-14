اونلاين | مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر اليوم 19-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة قطر وكولومبيا بث مباشر اليوم 19-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك منتخبا قطر واليابان كـ"مدعوين" في النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تقام في البرازيل، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي 7 يوليو المقبل، وذلك فضلًا عن مشاركة 10 من منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، لصبح إجمالي المنتخبات المشاركة بالبطولة 12 منتخبًا مقسمين على 3 مجموعات.

يلعب منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2019 مع منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وبارجواي، بينما يقع المنتخب الياباني في المجموعة الثالثة مع منتخبات تشيلي والأكوادور وأوروجواي.

يفتتح منتخب قطر مشواره في بطولة (كوبا أمريكا 2019) بمواجهة قوية ضد منتخب بارجواي يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، بينما يواجه في الجولة الثانية منتخب كولومبيا يوم 19 يونيو الجاري، ويختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجم برشلونة ليونيل ميسي، ويتطلع العنابي لتحقيق نتائج جيدة في البطولة والوصول للأدوار النهائية وتمثيل الكرة العربية والأسيوية بشكل مشرف.

بث مباشر مباراة قطر وكولومبيا (كوبا أمريكا 2019):

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يخوض منتخب قطر منافسات (كوبا أمريكا) بقائمة مكونة من:-

حراسة المرمى: سعد الشيب، يوسف حسن، محمد البكري.

الدفاع: طارق سلمان، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، حامد إسماعيل، سلطان البريك، تميم المهيزع، المهدي علي، إسماعيل محمد، مصعب خضر.

الوسط: بوعلام خوخي، بسام الراوي، عبد الله الأحرق، عاصم ماديبو، كريم بوضياف، علي عفيف، عبدالعزيز حاتم، سالم الهاجري، عبد الرحمن محمد، أحمد معين دوزانديه، أحمد فتحي، المعز علي.

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الهجوم: أحمد علاء الدين، أكرم عفيف، حسن الهيدوس، عبد العزيز الأنصاري.

أما منتخب كولومبيا يخوض بطولة كوبا أمريكا بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا، كاميلو فارجاس، ألفارو مونتيرو، دييجو نوفوا، ألداير كوينتانا، إيدر تشاوش.

الدفاع: كريستيان زاباتا، سانتياجو أرياس، جيسون مورييو، فرانك فابرا، دافينسون سانشيز، ييري مينا، ستيفان ميدينا، هيليبيلتون بالاسيوس، ويليام تيسييو، كريستيان بورخا، فيليبي أجيلار، ديفير ماتشادو، جون لوكومي.

الوسط: خوان كوادرادو، خاميس رودريجيز، إدوين كاردونا، فيلمار باريوس، ماتيوس أوريبي، جيفرسون ليرما، جوستافو كوييار، جورمان كامبوزانو، راؤول لوايزا، فيكتور كانتييو.

الهجوم: راداميل فالكاو، كارلوس باكا، لويس مورييل، يمي تشارا، روجر مارتينيز، دوفان زاباتا، سباستيان فيا، لويس دياز، أندريس إيبارجوين، رافائيل بوري، يايرو مورينو.

ويعتبر منتخب قطر أول منتخب عربي يشارك في بطولة كوبا أمريكا عبر التاريخ، كما اختير مع منتخب استراليا للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة القارية والتي ستقام عام 2020 بعدما قرر اتحاد أمريكا الجنوبية اقامة البطولة في السنوات الزوجية وزيادة عدد منتخباتها لـ 16 منتخبًا بدلًا من 12.

موعد مباراة قطر ضد كولومبيا في (كوبا أمريكا 2019):

كورة ستار بث مباشر مباراة قطر ضد كولومبيا رابط يوتيوب كورة لايف – كورة أونلاين، وستقام مباراة قطر ضد كولومبيا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 2019 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري لعام 2019 على ملعب "مورومبي" في البرازيل، ويمكنكم متابعة بث مباشر وحصري لمباراة قطر وكولومبيا على رابط يوتيوب بدون تقطيع وكورة ستار| كورة لايف| يلا كورة| يلاشوت kora star.