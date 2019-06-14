اونلاين | مشاهدة مباراة بيرو وبوليفيا بث مباشر اليوم 18-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بيرو وبوليفيا بث مباشر اليوم 18-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة السادسة والأربعين من بطولة "كوبا أمريكا" التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتي السابع من يوليو المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا، وستكون تلك النسخة من البطولة التي ستقام في السنوات الفردية، حيث ابتداءًا من عام 2020 ستقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا.

وتشهد بطولة كوبا أمريكا مشاركة العديد من المنتخبات القوية حيث تضم المجموعة الأولي بجانب منتخب البرازيل صاحب الأرض والضيافة منتخب فنزويلا، بالإضافة لمنتخب بوليفيا وبيرو والذي يلتقيان في مواجهة قوية بالجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2019.

موعد مباراة بوليفيا وبيرو في (كوبا أمريكا):

البث المباشر – شاهد بث مباشر مباراة بوليفيا وبيرو في الجولة الثانية من المجموعة الأولي لبطولة (كوبا أمريكا)، رابط يوتيوب بدون تقطيع، كورة لايف| كورة ستار| يلا شوت، مشاهدة مباشرة ومجانية لمباراة بوليفيا وبيرو بأعلي جودة رابط الأسطورة، حيث تقام مباراة بوليفيا ضد بيرو في (كوبا أمريكا) في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو لعام 2019، علي ملعب "ماراكانا" بالبرازيل.

ويخوض منتخب بوليفيا بطولة (كوبا أمريكا) بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: كارلوس لامبي، روبين كوردانو، سايدت مصطفى، جورج أرايز، خافيير روخاس.

الدفاع: مارفين بيخارانو، دييجو بيخارانو، لويس فيرناندو هاكين، أدريان جوسينو، ماريو كويلار، ساؤول توريس، روني مونتيرو، روبرتو فيرنانديز، خوسيه كراسكو.

الوسط: أليخاندرو شوماسيرو، راؤول كاسترو، إروين سافيدرا، ليونيل جوستينيانو، صامويل جاليندو، خوان ريبيرا، خوسيه لويس فارغاس، فرناندو ساوسيدو، راميرو فاكا، دانيال كماتشو، دييجو وايار،

بول أرانو.

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الهجوم: مارسيلو مارتينز مورينو، جيلبرت ألفاريز، رودريجو راماللو، ليوناردو فاكا، هنري فاكا.

بينما يخوض منتخب بيرو منافسات (كوبا أمريكا) بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: بيدرو جاليسي، خوسيه كارفالو، كارلوس كاسيدا، باتريسيو ألفاريز.

الدفاع: لويس أدفينكولا، كريستيان راموس، كارلوس زامبرانو، ميجيل تراوكو، ألدو كورزو، ألكسندر كالينز، ميجيل أرواخو، أندرسون سانتاماريا، لويس أبراهام، ماركوس لوبيز، جيانفرانكو شافيز.

الوسط: يوشيمار يوتون، كريستيان كويفا، جوسيبمير بالون، إديسون فلوريس، ريناتو تابيا، باولو هورتادو، بيدرو أكوينو، كريستيان بينافينتي، جويل سانشيز، كريستوفر جونزاليز، وايلدر كارتاجينا، هوراسيو كالكاتيرا، أرماندو الفاجيمي، أليكسيس أرياس، ليوناردو موفلين، جيسوس بريتل.

الهجوم: جيفرسون فارفان، باولو جيريرو، أندريه كاريو، راؤول رويدياز، خوسيه يوردي رينا، أندي بولو، لويز دا سيلفا، جابريل كوستا، كيفين كيفيدو.

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يقود بيرو الدرب "ريكاردو جاريكا" والطامع في اعادة أمجاد المنتخب البيروفي في كوبا أمريكا 2019، وحصل منتخب بيرو على لقب البطولة مرتين طوال تاريخه، أما منتخب بوليفيا، يقوده فنيًا إدواردو فياجاس ولكنه لا يمتلك سجلًا حافلًا حيث لم يحقق طوال مسيرته سوي انجازات محدودة، لكنه يحلم برفع كأس البطولة رفقة منتخب بلاده.

مباراة بوليفيا VS بيرو القنوات الناقلة لها:

كورة ستار بث مباشر مباراة بوليفيا ضد بيرو مشاهدة مجانية عبر رابط البث المباشر بوليفيا ضد بيرو (كوبا أمريكا)، وستذاع المباراة في تمام الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من يونيو لعام 2019، وستنقل عبر قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر رابط البث المباشر بدون تقطيع.