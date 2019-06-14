اونلاين | مشاهدة مباراة بنين وعينيا بيساو بث مباشر اليوم 25-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بنين وعينيا بيساو بث مباشر اليوم 25-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب جميع عشاق الكرة حول العالم، انطلاق فعاليات بطولة كأس امم افريقيا التي تقام في جمهورية مصر العربية في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19يوليو المقبل، وتستضيف مصر البطولة على 6 ستادات وهي (السويس - الإسكندرية - بورسعيد - القاهرة - السلام - الدفاع الجوي)، وتنقل المباريات حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية وقناة تايم سبورت المصرية عبر البث الأرضي على التليفزيون المصري.

مواعيد مباريات المجموعة السادسة

تضم المجموعة السادسة منتخبات غينيا بيساو والكاميرون وغانا وبنين، ويعد منتخبي الكاميرون وغانا هما المرشحان الأبرز والأقوي والأفضل للتأهل لدور الستة عشر في البطولة الافريقية، فيما سينافس منتخبي بنين وغينيا بيساو على المركز الثالث لعل وعسي أن يصعدوا من خلاله كأفضل ثوالث إلى الدور المقبل أيضًا رفقة النجوم السوداء وأسود الكاميرون.

تبدأ مباريات المجموعة بمواجهة الكاميرون وغينيا بيساو في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري على ملعب الإسماعيلية معقل الدراويش، ثم غانا وبنين في نفس اليوم، ثم تلعب الكاميرون مع غانا يوم 29 يونيو، يليه مباراة بنين وغينيا بيساو في نفس اليوم، ثم مواجهتي بنين والكاميرون، وغينيا بيساو وغانا في الثاني من شهر يوليو المقبل.

قائمة بنين في البطولة الإفريقية 2019

حراسة المرمى: ساتورنين آلاجبى "نيور الفرنسى"، فابيان فارنول "ينى مالاتيا سبور التركى"، وشريف دين كاكبو "بوفل".

الدفاع: خالد أدينون "أميان الفرنسى"، مويز أديليهو "ليفادياكوس اليونانى"، سيدو بارازى "مولان إيزور الفرنسى"، رودريج فاسينو "إيه.إس.بى.إيه.سى"، إيمانويل إيمورو "كاين الفرنسى"، ديفيد كيكى "رد ستار الفرنسى"، جونيور سالومون "بلاتو يونايتد النيجيرى"، أوليفييه فيردون "سوشو الفرنسى".

الوسط: جوردان أديوتى "أوزير الفرنسى"، سيسى دالميدا "يوفيل تاون الإنجليزى"، تيدجانى عنان "اتحاد بنقردان التونسى"، رودريج كوسى "الإفريقى التونسى"، ماما سيبو "طولون الفرنسى"، وستيفان سيسينيون "جنشلربيرليجى التركى".

الهجوم: ديفيد جيجلا "نيور الفرنسى"، جودل دوسو "فادوز من ليختنشتاين"، ستيف مونى "هدرسفيلد تاون الإنجليزى"، مايكل بوتى "أدانا دميرسبور التركى"، دزيرى سيجبى أزانكبو "سنيتسا السلوفاكى"، وسيبيو سوكو "هانزا روستوك الألمانى".

قائمة غينيا بيساو في بطولة امم أفريقيا بمصر

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حراسة المرمى: جوناس مينديز (اكاديميكو فيسيو ، البرتغال) ، روي دابو (فابريل ، البرتغال) ، اديمار فييرا كا (UDIB).

خط الدفاع: رودنيلسون سيلفا (كوناس زال ، ليتوانيا) ، ومارسيلو ديالو (فولهام ، إنجلترا) ، وجوري سواريس (مافرا ، البرتغال) ، ومامادو كاندي (سانتا كلارا ، البرتغال) ، وتوماس دابو (رييتي ، إيطاليا) ، ونانو غوميز (ماريتيمو ، البرتغال). ) ، إليسيو نادجاك سواريس (ريو أفي ، البرتغال).

خط الوسط : سوي ماني (كوفا دي بييداد ، البرتغال) ، وجوديلسون مامادو تونكارا غوميس «بيليه» (موناكو ، فرنسا) ، زيزينيو لوبيز (سينيكا ، سلوفاكيا) ، خورخي بورا نورغييرا (افيس ، البرتغال) ، جواو جاكويتي (تونديلا ، البرتغال) ، موريتو كاساما (ريمس ، فرنسا).

خط الهجوم: جورنيهو إنتيما (سسكا صوفيا ، بلغاريا) ، بيكيتي (الشعلة ، المملكة العربية السعودية) ، توني سيلفا (الاتحاد المصري) ، ماما بالدي (أفيس ، البرتغال) ، روماريو بالدي (أكاديميكا كويمبرا ، البرتغال) ، فريديريك مندي (فيتوريا سيتوبال) (البرتغال) ، جوزيف مينديس (AC أجاكسيو ، فرنسا).

موعد مباراة غينيا بيساو وبنين ومشاهدة البث المباشر

يواجه المنتخب الغيني منتخب بنين في التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري على ملعب الإسماعيلية معقل فريق الإسماعيلي المصري، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة - مصر والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهد مباراة بنين وغينيا بيساو بث مباشر

يمكن لمحبي كرة القدم الإفريقية مشاهدة مباراة بنين ضد غينيا بيساو في بث مباشر وحي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية والتي أعلنت منذ عدة أسابيع نقل مباريات كأس أمم افريقيا 2019 في مصر على قناني بي ان سبورتس ماكس الأولي وبين سبورت ماكس الثانية المخصصتين لنقل البطولة الإفريقية فقط، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت المصرية والتي ستذيع فعاليات البطولة على التردد الأرضي للتلفزيون الأرضي.

بث مباشر مباراة بنين وغينيا بيساو بث مباشر 29-6-2019 في بطولة افريقيا

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