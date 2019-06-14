اونلاين | مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر اليوم 28-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

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ساعات قليلة جدًا وتنطلق أقوي البطولات القارية في العالم، ألا وهي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين ٢١يونيو إلى ١٩يوليو، والتي تأتي في ترتيب متقدم بعد بطولات كأس العالم للمنتخبات وكأس الأمم الأوروبية وكأس أمم آسيا بالإضافة إلى النسخة الحديثة من بطولة دوري أمم أوروبا والتي حققها منتخب البرتغال بقيادة رونالدو على حساب المنتخب الهولندي بقيادة فان دايك زميل محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي.

وتتطلع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة الإفريقية الكبري (كان ٢٠١٩) إلى تحقيق أفضل النتائج والتقدم إلى الأدوار المتقدمة في كأس أمم أفريقيا التي تلعب في مصر، وتشارك منتخبات تونس والمغرب وموريتانيا والجزائر في البطولة وتسعي لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ويسعي المنتخب التونسي بقيادة ألان جيريس المدرب المخضرم إلى التأهل إلى الأدوار النهائية في كأس الأمم الإفريقية على الأراضي المصرية، نسور قرطاج حققوا البطولة مرة وحيدة عام 2004 على حساب المنتخب المغربي ويسعون لتحقيق الثانية في أرض الفراعنة للمرة الثانية في تاريخهم.

قائمة تونس في البطولة الإفريقية 2019

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – معز حسن (نيس الفرنسي) – معز بن شريفية (الترجي التونسي)

الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) – وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) – نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) – أيمن بن محمد (الترجي التونسي) – محمد دراجر (بادربورن اليوناني) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) – أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - رامي البدوي (الفيحاء السعودي)

الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) – غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) – أنيس البدري (الترجي التونسي) – إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) – نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)

الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي) – فراس شواط (الصفاقسي التونسي)

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وقع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات بوروندي وأنجولا ومالي، ويعد نسور قرطاج مرشحين بقوة للعبور للدور الثاني (دور الـ16) بالبطولة الإفريقية لما يمتلكونه من لاعبين متميزين ومتألقين.

تفتتح تونس أولي مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب بوروندي في السابع عشر من شهر يونيو الجاري، ثم تخوض ثاني مبارياتها أمام أنجولا في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، ثم تختتم مبارياتها في دور المجموعات بملاقأة أقوي منتخبات مجموعتها ألا وهو المنتخب المالي الذي يضم لاعبين متميزين على رأسهم خاليدو كوليبالي نجم فريق نابولي الإيطالي والذي يعد من أفضل 3 مدافعين على مستوي العالم بجانب فان دايك لاعب ليفربول وسيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة تونس ضد مالي في كأس أمم افريقيا 2019 بمصر

تقام مباراة تونس ومالي في الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري على ملعب ستاد السويس، وتذاع المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف بتوقيت القاهرة - مصر، والثالثة والنصف بتوقيت تونس والجزائر على قناة bein sport MaX HD 1.

مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر Can 2019

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مشاهدة مباراة تونس ومالي في بث مباشر عبر قناة beIN SPOROTS

يمكنكم مشاهدة مباراة تونس ومالي في البث المباشر والحصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، والتي خصصت قناني بين سبورت ماكس الأولي وبين سبورت ماكس الثانية لتغطية أحداث وفعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة في مصر من الفترة 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل، يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر.