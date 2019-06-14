اونلاين | مشاهدة مباراة أنجولا وموريتانيا بث مباشر اليوم 29-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أنجولا وموريتانيا بث مباشر اليوم 29-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الوقت يمر سريعًا وما بات يفصلنا عن بدأ بطولة كأس أفريقيا 2019 والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل إلا أيام قليلة جدًا فكونوا على الموعد، وتلعب البطولة على 6 ملاعب وهم "ستاد القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، الإسماعيلية، السويس" وسط متابعة عالمية كبري وليست عربية وإفريقية فقط للبطولة التى تضم 24 منتخب لأول مرة فى تاريخها وأيضاً تقام لأول مرة فى الصيف وتحديداً فى شهر يونيو بعدما كانت تقام فى فصل الشتاء فى يناير وفبراير.

وكان المنتخب الموريتانى تأهل بجانب منتخب أنجولا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقية وبالفعل حقق منتخب موريتاتيا إنجاز تاريخي بالصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر بعد أحتلال المركز الأول فى المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة وجاء خلف المرابطون وهى شهرة المنتخب الموريتانى منتخب أنجولا الذى وقع معه فى المجموعة فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة أنجولا وموريتانيا

يستضيف ملعب السويس مباريات المجموعة الخامسة والتى تضم كل من تونس ومالى وأنجولا وموريتانيا، ويلتقي منتخبي أنجولا وموريتانيا يوم السبت 29 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وأختار المدير الفنى لمنتخب موريتانيا وهو كورينتين مارتينيز، قائمة منتخب موريتانيا أو المرابطون للمشاركة فى الإنكاز التاريخي وهو التأهل لكأس الأمم الإفريقية وجائت القائمة كالأتي :

حراسة المرمى: براهيم سليماني، ناموري دياو، باباكار ديوب.

الدفاع: عبدالله با، علي عبيد، مصطفى دياو، بكاري ندياي، سالي سار، هارونا أبو ديمبا، ديادي ديارا، عبد القادر تيام.

الوسط: عبد الله غايي، مختار سيدي الحسن، كاسا كامارا، محمد ديلاهي يالي، ديالو جويديلي، ألاسان ديوب، إبراهيما كوليبالي.

الهجوم: مولاي احمد بيسام، إسماعيل دياكيتي، آدما با، هيميا تانجي، سوليمان أني.

وتعد التشكيلة المتوقعة لموريتاتيا فى البطولة هى :

حراسة المرمي : ناموري دياو

خط الدفاع : مصطفي دياو، بكاري ندياي، على عبيد، عبد القادر تيام.

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خط الوسط :ديالو جويديلي، مختار سيدى الحسن، محمد ديلاهي، إبراهيما كوليبالى، مولاي أحمد بيسام.

خط الهجوم :إسماعيل دياكيتي.

بينما منتخب أنجولا والذى تأهل للمرة الثامنة فى تاريخه بالمشاركات القارية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، يقوده المدير الفني سيردان فاسيليفيتش وتأهل منتخب أنجولا كوصيف للمجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية برصيد 9 نقاط خلف منتخب موريتانيا الذي تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

وجائت قائمة أنجولا لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر كالأتي :

حراسة المرمى: لاندو مافانجا، توني كاباكا، كريستوفاو ندولو.

الدفاع: داني ماسونجونا، كيسانجا جاسينتو، إيزاك كوريا، جوناثان بواتو، ويلسون كارمو، إيدي أفونسو، سالوماو تروكو، كلينتون ماتا، جوناس راماليو، برونو جاسبار.

الوسط: هيرينيلسون كارمو، كافومانا مانويل شو، ستلفيو روزا، خوسيه ماكايا.

الهجوم: ماتيوس دا كوستا، جالما كامبوس، جيلسون دالا، جيرالدو، فريدي ربيبرو، اجوستينو ابولولو، شيكو بانزا، ويلسون ادواردو، جيريمي بيلا.

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